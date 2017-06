Las citas clave del exjefe del FBI en el Senado y lo que significan

En lo que es considerada uno de los señalamientos más fuertes de su testimonio ante el comité de inteligencia del Senado, el exjefe del FBI, James Comey, aseveró que las justificaciones que planteó la Casa Blanca para despedirlo fueron mentiras. También dijo que decidió tomar nota de todo lo que conversó con el presidente Donald Trump por sus temores de que el mandatario mintiera sobre lo que hablaron.

Así le hemos contado minuto a minuto la comparecencia de Comey

A continuación hacemos un recuento de las declaraciones de Comey y por qué son relevantes:

Las "mentiras" de Trump:

"La Casa Blanca optó por difamarme y más importante diciendo sobre el FBI que la organización estaba en el caos. Fueron mentiras, simple y llanamente". "Quiero que el pueblo estadounidense conozca esta verdad: El FBI es honesto, el FBI es fuerte, y el FBI es y siempre será independiente".

Lo que significa:

Esta declaración es relevante para la investigación porque muestra el punto de vista de una figura clave en la comunidad de inteligencia de EEUU sobre el estilo de gobierno y la filosofía que tiene a la hora de manejar asuntos de urgencia que pueden comprometer la seguridad nacional. Algo como las justificaciones detrás del despido de un director del FBI arrojan más luz sobre las verdaderas intenciones del gobierno: que estaba en curso una investigación donde están supuestamente implicados figuras claves del entorno de Trump.



Tomar nota de lo que habló con el presidente:

Comey también dijo que la naturaleza de la personalidad de Donald Trump lo llevó a tomar nota de las conversaciones que sostuvo con él tanto vía telefónica como cara a cara, algo que -asegura- nunca le había ocurrido.

Agregó que tomó nota porque estaba "honestamente preocupado" de que el presidente mintiera sobre lo que habían hablado en sus reuniones.

Lo que significa:

Este es otro reconocimiento que da nuevas claves sobre el estilo de gobierno del mandatario republicano. El hecho de que Comey en su testimonio inicial escrito dado a conocer el miércoles haya dicho que Trump le pidió lealtad, arroja información que de ser cierta, suma razones para preocuparse sobre las verdaderas intenciones del mandatario en torno a la investigación del 'Rusiagate': que intentó obstruir a la justicia.



publicidad

Lo que diga Comey también ayuda a la credibilidad del exfuncionario, que está en el foco de la política estadounidense, ya que lo que diga este jueves acelerará o no la investigación sobre las posibles conexiones entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones del año pasado.

Aunque puede haber de fondo una evaluación personal en la declaración de Comey, es grave que el director del FBI sienta que no puede confiar en el presidente de la nación.



Comey: "No debe haber duda, los rusos interfirieron en nuestra elección en 2016" Univision 0 Compartir

Comey también reveló este jueves que tomar notas ayudaría a acelerar el nombramiento de un fiscal especial sobre el caso, algo que ya ocurrió. Además defendió lo que escribió al decir que decía mucho la decisión de Trump de pedirle a sus colaboradores que abandonaran la Oficina Oval para hablar a solas con él.

James Comey y la "orden" de Trump para poner fin a la investigación a Michael Flynn:

James Comey dijo que Trump le pidió que dejara ir a Michael Flynn ("I hope you can let him go")

Lo que significa:

Comey entendió esto como una orden, en respuesta a una pregunta del senador Marco Rubio. En su declaración inicial publicada ayer Comey dijo sobre esas palabras de Trump: "Había entendido que el presidente pedía que dejáramos de investigar a Flynn en relación con sus declaraciones falsas sobre sus conversaciones con el embajador ruso en diciembre". Esto es relevante porque los defensores de Trump interpretan que Trump solo estaba expresando un deseo y no dando una orden.



publicidad

Sobre las grabaciones que Trump dice que existen sobre las conversaciones con Comey:





Comey dijo que espera que haya cintas sobre sus conversaciones con el presidente, algo de lo que Trump ha hablado sin dar más detalles.

Lo que significa:

Esto es relevante porque Trump niega la versión de Comey y si se plantea una acusación contra Trump por obstrucción de la Justicia el caso se reduciría a la palabra de Trump contra la de Comey. Trump niega que le haya pedido lealtad a Comey o que le pidiera que abandonara la investigación a Flynn.

Comey no tiene "ninguna duda" de que el fiscal especial nombrado para el 'Rusiagate' hará su trabajo:

En su declaración, James Comey ha mostrado su convencimiento de que el con el trabajo del Congreso y el de Robert Mueller, nuevo fiscal especial nombrado para liderar la pesquisa sobre las relaciones del entorno de Donald Trump y Moscú, se podrá llegar hasta el final.



publicidad

Lo que significa:

Trump no recivió bien el nombramiento de Mueller . Desde su cuenta de Twitter comenzó a quejarse y a decir que estaba padeciendo la "mayor caza de brujas" de la historia de Estados Unidos. Esto arroja luz sobre la verdadera independencia del nombramiento. Si Trump la pone en duda, es porque está haciendo su trabajo, afirman políticos del opositor Partido Demócrata.

La posible obstrucción de justicia por parte de Trump:

Ante la pregunta del presidente del comité Richard Burr sobre si el presidente Trump trató de obstruir la justicia, Comey prefiere no calificarlo, pero reconoce que la iniciativa del mandatario fue "perturbadora". En cualquier caso indica que será la justicia la que deberá determinar la intención del presidente,

Lo que significa:



Ese es el punto fundamental para muchos. Por eso, lo que diga Comey en esta comparecencia será escudriñado al máximo para fundamentar el caso de obstrucción de la justicia e interferencia en una investigación federal que quieren endilgarle al presidente, algo que podría conducir eventualmente a un juicio político.

Comey decide no hablar sobre la investigación de Rusia:

Comey ya ha dicho en varias ocasiones que no iba a hablar sobre los detalles de la investigación en curso sobre Rusia. Por ahora como era previsto la audiencia se centra en sus interacciones con el presidente Trump.

Lo que significa:

La semana pasada, Comey habló con el fiscal especial, Robert Mueller, sobre lo que iba a decir en la audiencia y se comprometió a no decir nada sobre la investigación para no afectar a las pesquisas. El no hablar sobre ello le da credibilidad y además libera presiones sobre la que ya está en curso. Hablar sobre esos detalles comprometería la independencia del FBI, que en estos momentos está emitiendo órdenes de comparecencia y de entrega de documentos a figuras clave del entorno de Trump, entre ellos su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn y su propio yerno, Jared Kushner.



publicidad

Comey afirmó que le sorprendió que Trump quisiera una reunión privada con él:

La decisión de Trump de querer reunirse de manera privada con él a mitad de febrero fue "un hecho muy significativo" según Comey porque el presidente optó por sacar de la Oficina Oval a sus colaboradores.

Lo que significa:

Esto da a entender que Trump no quería dejar testigos sobre lo que conversaría con Comey, lo que llevaría a especulaciones sobre lo que realmente se conversó, algo que ya está ocurriendo. El hecho de que el exjefe del FBI haya decidido tomar nota de lo hablado le agrega legitimidad a su versión.