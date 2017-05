"Inténtalo y los lincharemos a todos ustedes": las amenazas al congresista que pidió el 'impeachment' para Trump

"Vas a estar colgado de un árbol". Así de clara fue la amenaza que ha recibido Al Green, congresista por Texas, quien la semana pasada se convirtió en el primero en solicitar un jucio político a Donald Trump por el 'Rusiagate'.

Pero esta no fue la única. El político demócrata, que es de la raza negra, mostró este fin de semana durante un evento varios mensajes intimidatorios en los que le avisan de que, incluso, van a lincharlo. En un encuentro celebrado el sábado, ante unas 100 personas, mostró dos llamadas que ha recibido, en las que además lo insultaban utilizando comentarios racistas.

Subido a un estrado, el congresista anunció que iba a reproducir una grabación para que "ustedes mismos puedan decir con qué estamos lidiando".

"Tú no vas a llevar a un juicio político a nadie, negro de mierda. Inténtalo y nosotros los lincharemos a todos ustedes, negros de mierda. Te colgaremos de un árbol. No vi a nadie pidiendo un jucio político para tu negro presidente (Barack) Obama. Él nació en Kenia. Ni siquiera es estadounidense", en referencia a una teoría -impulsada durante años por Donald Trump- que sostenía que el expresidente no era un ciudadano de este país y, por tanto, era un presidente ilegítimo.

En otra llamada, se escucha una segunda persona diciendo: "Ey, Al Green. Vamos a hacerte un juicio político a ti. De hecho, va a ser un juicio corto antes de colgar tu negro trasero".



publicidad

"Vamos a seguir"

Pese a estas amenazas, el representante afirmó que no va a abandonar su intención de que se inicie el proceso para acabar con la presidencia de Trump.

"No nos vamos a dejar intimidar", dijo Green en referencia a estos mensajes, citado por Houston Press. "No vamos a permitir que esto nos desvíe de lo que creemos que es correcto hacer y esto es proceder con el juicio político al presidente Trump".

Por eso, dejó claro que va a trabajar para que se inicie el impeachment. "Vamos a continuar con esto porque ha habido un acto para un juicio político y tenemos que actuar. Esto no nos va a echar para atrás. Vamos a seguir", apuntaló.

Green alcanzó notoriedad nacional la pasada semana al ser el primer político en solicitar el juicio contra Trump por los supuestos nexos de su campaña con el Kremlin.

"Hoy me presento aquí para reclamar que se haga un juicio político al presidente de Estados Unidos por obstruir la justicia”, dijo el representante por Texas. Su petición se produjo luego de que The New York Times publicara que el exdirector del FBI había recibido presiones del presidente para que abandonara la pesquisa sobre su exconsejero de Seguridad Nacional Michael Flynn, personaje central en la investigación de la agencia de inteligencia.

Este lunes se supo que Flynn se acogerá a la Quinta Enmienda para no colaborar con el Congreso en la investigación. Con anterioridad había solicitado inmunidad para declarar.