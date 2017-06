Jeff Sessions ofreció su renuncia al puesto de fiscal general por tensiones con Trump, según reportes

El fiscal general Jeff Sessions ofreció poner su cargo a la orden en algún momento de los últimos meses, luego de explicarle al presidente Donald Trump que necesitaba libertad para realizar su trabajo, según reportes de dos personas cercanas a la Casa Blanca.

El deterioro de la relación entre ambos, explica The Washington Post, comenzó el pasado mes de marzo cuando Sessions se negó a participar en la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. Sessions anunció su rechazo poco después de ser nombrado en el cargo.

Este martes la Casa Blanca se negó a confirmar si Trump aún confía en su fiscal general: "No he tenido esa discusión con él", afirmó el vocero Sean Spicer durante su conferencia de este martes.



Reportes indican que la frustración del presidente también se ha visto incrementada por la forma en que las cortes federales han retrasado la puesta en práctica de su "prohibición de viajes".

Las publicaciones no especifican exactamente cuándo Sessions amenazó con renunciar. El momento, dicen, fue breve y ocurrió tras semanas de desencuentros y tensas reuniones privadas, según lo aseguran estas dos personas que pidieron permanecer en el anonimato. "Trump le dejó claro que no estaba de acuerdo con su decisión de no participar en la investigación", dijeron las fuentes, que finalmente aseguraron que Trump todavía confía en él.

ABC News fue el primer medio en informar que el fiscal general se había planteado dimitir. Esta tarde también hubo reportes de que la relación entre el presidente y Sessions estaba atravesando "una crisis severa", pues el presidente está muy decepcionado con el exsenador de Alabama, quien fue uno de sus más leales defensores durante la campaña.



The Justice Dept. should ask for an expedited hearing of the watered down Travel Ban before the Supreme Court - & seek much tougher version!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017