Hispanos con Trump: en Florida le siguen siendo fieles un año después de la elección

MIAMI, Florida. No todos los trumpistas son blancos obreros desempleados del Rust Belt. También están los cubanos de la tropical Miami, un grupo importante para Donald Trump el 8 de noviembre de 2016, quienes hace hoy un año le ayuadaron en su impactante victoria en la elección presidencial.

Aunque Trump es impopular entre los hispanos, los cubanoestadounidenses votaron por él con un apoyo de entre 50% y 58%, según distintas estimaciones, lo que no es extraño si consideramos que históricamente este grupo ha preferido a los candidatos republicanos.

Le tomamos el pulso a esta comunidad en el aniversario del triunfo del republicano, reuniendo a nueve cubanoestadounidenses de Miami que votaron por Trump para conocer sus recuerdos de la noche electoral y sus impresiones sobre estos primeros meses de gobierno.



Si Trump busca la reelección en 2020, necesitará quizás aún más que en 2016 a este grupo. Los boricuas están huyendo de Puerto Rico por la crisis que generó el huracán María y podrían inclinar el estado hacia los demócratas.

Trump les prometió que daría marcha atrás al deshielo iniciado por su predecesor, Barack Obama, pero algunos están decepcionados por la tibieza de sus medidas. Sin embargo, los cubanos con los que hablamos nos dijeron que si la elección se celebrara de nuevo hoy, volverían a votar por Trump.

Ana María Lamar





Ana María Lamar estaba cansada de los demócratas. David Maris / Univision

"Nací en La Habana, pero me crié en Camagüey, Cuba. A los 15 años salí de mi país, he vivido en EEUU y en Venezuela, por eso digo que soy mitad venezolana.

Lo que más me llevó a apoyar a Trump fue todo lo que no me gustó del Partido Demócrata en los últimos 8 años.

Yo no soy de ningún partido, soy independiente como él. Vi como algo positivo su patriotismo, su poder económico y la falta de diplomacia. Me gustó que llamara las cosas como son.

Creo que no ha sido suficientemente duro combatiendo el comunismo, pero estamos en la primera etapa y ha hecho lo que ha podido. Los medios no cubren las noticias como son.

Si tuviera que calificarlo, le daría un 9 sobre 10. El 1 que le falta es tener el apoyo del Congreso y del resto de la población".



Frank de Varona





Frank de Varona es un veterano de la invasión de Bahía Cochinos. David Maris / Univision

"Me llamo Frank de Varona y nací en Camagüey, Cuba, hace 74 años. Invadí Cuba con 17 años en la fallida operación de Bahía Cochinos de 196. Fui hecho preso y pasé dos años en una cárcel de la isla.

Voté por Trump porque con Obama el país se estaba yendo a la izquierda, haciendo concesiones a enemigos de EEUU.

Esperaba que Trump iba a hacer más contra Cuba. Aún no ha implementado las medidas que anunció que iba a tomar deshaciendo las políticas de Obama.

A pesar de eso, le doy de nota un 9 sobre 10 porque Trump está luchando contra gente dentro de su gobierno que le odia y le quiere destruir, los globalistas, que no defienden los intereses de EEUU. Yo estoy con Trump hasta siempre".



Jessica Fernández





Jessica Fernández es una pequeña empresaria hija de inmigrantes cubanos. David Maris / Univision

"Tengo 32 años y soy hija de inmigrantes cubanos. Soy pequeña empresaria y también tengo puestos de dirección en los órganos del Partido Republicano de Miami-Dade y Florida.

Dicen que a los cubanos jóvenes de Miami no nos importa Cuba, pero yo formo parte del grupo Cuba Decide, que busca que los cubanos voten sobre su futuro en un plebiscito.

El día de la elección vi el discurso de la victoria de Trump y luego me fui a tomar copas hasta las 5:00 a.m. para celebrarlo. Fue un momento histórico.

Fui a la Convención Nacional del Partido Republicano en Cleveland con poco entusiasmo por Trump. Yo prefería a Marco Rubio, hijo de un cubano que había cumplido el sueño americano. Su historia me inspiraba. Pero en esos cuatro días Trump me convenció. Lo vi seguro de sí mismo, sabe lo que quiere y me gustó su show.



Me han llamado traidora por ser hispana y apoyar a Trump, pero yo les digo que se equivocan. El sueño americano es trabajar duro y respetar las leyes.

Una de las cosas positivas que ha traído Trump es un cambio en la cultura de Washington. Es bueno que haya un presidente que cree renovación. De todos modos, hay cosas que podía haber hecho mejor. Le doy de nota un 7.5 sobre 10 porque me decepcionó que no haya solucionado los problemas de Obamacare. Como cuentapropista pago $700 al mes y me temo que la prima va a seguir subiendo".

Evelio Medina





Evelio Medina creó un grupo de apoyo a Trump llamado "Deplorables Nation" David Maris / Univision

"Me llamo Evelio Medina y nací en Pinar del Río, Cuba, hace 60 años. Soy empresario, presidente de la Cámara de Comercio de Miami-Brickell y he creado un grupo llamado Deplorables Nation para promover a candidatos como Trump en otras elecciones menores.

Yo miro a Trump como el Uber, Airbnb, Amazon de la política. Vino para hacer un cambio revolucionario.

Hillary nos puso el nombre cuando cometió el error garrafal de generalizar llamando a los votantes de Trump deplorables.

Llegó un momento en que no puedes decir nada por culpa de la corrección política. Pero eso está cambiando.

Le doy a Trump una nota de 9 sobre 10, porque ha hecho un buen trabajo si quitas la parte de la bobería de los tuits y las obstrucciones de los demócratas, nevertrumpers y rinos (descalificativo para los republicanos moderados)".



Antonio Esquivel





Antonio Esquivel es presidente del grupo Junta Patriótica Cubana. David Maris / Univision

"Soy cubano, tengo 81 años y apoyo a Donald Trump. Trabajé activamente en su campaña convenciendo a todos los miembros de la Junta Patriótica Cubana para que votaran por él. Yo presido esa organización.

Con Obama este país se atrasó. La gente estaba cansada de los políticos y las promesas que no se cumplen. Yo no me siento para nada decepcionado, ¿usted sabe con lo que se encontró ese hombre?

Yo he estado con Trump ocho veces aunque él no me conoce. En mi escritorio hay una foto de mi nieta, que fue Miss Doral, con él. A través de mi nuera le envié una carta al presidente donde le pedí que quitara la ley de ajuste cubano. La gente no entiende que, para liberar a Cuba, hay que apretar al pueblo.



Yo en él veo un gran líder, es un peleador. Nosotros los del antiguo exilio cubano estamos muy contentos con Trump, y tuvimos mucho que ver con su triunfo en Miami-Dade.

La gente quiere soluciones inmediatas, pero a mi edad yo sé que eso no es posible. El mundo no se puede arreglar, cuando se viene desarreglando desde 1914, pero Trump va por buen camino.

Si lo vuelvo a ver, le diría que lo está haciendo muy bien".

Julio Martínez





Julio Martínez es exalcalde de Hialeah, la ciudad con más cubanoestadounidenses de EEUU. David Maris / Univision

"Tengo 75 años y nací en La Habana. Soy veterano de la guerra de Vietnam, promotor de boxeo y exalcalde Hialeah. En Hialeah, más de 50% de los cubanos votaron por Trump.

Apoyé a Trump porque en los últimos ocho años, el país comenzaba a girar a la izquierda. Quería un cambio.

Él ha tratado de cumplir sus promesas, pero el Congreso está muy dividido, un solo hombre no puede. Lo que ha podido hacer por su cuenta, lo ha hecho: el desempleo de 4%, ha mejorado la economía y lo más importante: ha fortalecido las Fuerzas Armadas.

Como no es político, no ha sabido convencer a los políticos de su partido. El peor error que ha cometido es tratar de eliminar y rehacer ObamaCare. El segundo peor error es su tuiteo.



Si hablo con él, le daría un abrazo y le diría: “Stop the Tweeting!” (¡Para de tuitear!).

Yo no creo en los hombres, yo creo en las acciones de los hombres, y eso es lo que él va a demostrar".





Alicia González





Alicia González dice que le gusta de Trump que es un buen padre. David Maris / Univision

"Nací en Holguín, Cuba, hace 76 años. Quiero a EEUU como si fuera mi país, porque yo perdí mi patria.

Tengo que reconocer que al principio Trump no me simpatizaba por su carácter impulsivo, pero me fui dando cuenta que él amaba este país tanto como yo.

Las medidas hacia Cuba no han sido tan duras, pero no estoy decepcionada porque no lo han dejado gobernar. Hay una campaña en su contra.

Yo tengo la esperanza de que Trump vuelva a meter a Cuba en la lista de países terroristas. Obama lo sacó de la lista pero se olvidó de sacar a los terroristas del país.

Un año es muy poco para medir su gestión y se le han presentado muchos problemas en el mundo entero.

Me gusta de él que es un buen padre con sus hijos de los tres matrimonios. Todos son honorables, profesionales y muy allegados a él.



Su mayor defecto es su impulsividad. No se mide porque no tiene experiencia política, no tiene diplomacia".





Jorge Garcés de Marcilla





Jorge Garcés es un retirado que trabajó en Wall Street como broker. David Maris / Univision

"Me gusta Trump porque es un martillo, alguien que rompe con los estándares y consigue los cambios radicales que hacen falta dentro del Partido Republicano y en el país.

Nací en La Habana hace 65 años y salí de Cuba cuando tenía 9 años. Trabajé en Wall Street como operador de bolsa y ya estoy retirado.

A pesar de las promesas no se ha hecho el cambio prometido con Cuba, pero creo que la dirección en que vamos es mejor que la que tendríamos si Hillary Clinton fuera la presidenta.

Le daría a Trump un 6 de 10 porque se equivocó al enfrentarse con el Freedom Caucus (los ultraconservadores del Congreso) cuando trataron de acabar con Obamacare.

Pienso que los demócratas se van a llevar una sorpresa grande de nuevo en las elecciones de medio término porque están siguiendo una política muy radical de izquierdas sobre los transexuales, los cuartos de baño... eso no le interesa a la gente, lo importante es la economía".



Leopoldo Palomares





Lorenzo Palomares es un abogado constitucionalista que fue portavoz oficioso de la campaña de Trump. David Maris / Univision

"Tengo 60 años y soy abogado. Nací en Cuba, pero nunca tomé la ciudadanía cubana. En 2016 fui el vocero hispano de Trump para el condado de Miami-Dade.

El 58% de los hispanos en nuestro condado votaron por él, si no hubiera sido por eso, pierde la Florida.

Su gestión ha sido fabulosa, considerando que los rinocerontes de nuestro partido no quieren aceptar que el señor ganó. Los republicanos pudieran haber ayudado a pasar más rápido las propuestas de salud e impuestos.

Las medidas hacia Cuba son buenas pero me hubiera gustado que fueran más severas. Creo que Trump puede meterle mano a Venezuela con una intervención que ayude a los militares de allá a arreglar sus asuntos.

Trump es un hombre excesivamente inteligente, un patriota que ama su país, un hombre de negocios que no es político. Es pragmático en sus soluciones y eso le ha traído problemas con los rinocerontes del partido.



Su peor defecto es que es humano y comete errores, como todos. Si lo viera, le daría una abrazo y le diría que limpie la casa.

Si tuviera que calificarlo, diría que es el novato del año".