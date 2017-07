Los riesgos legales de Donald Trump Jr. tras su reunión con una abogada rusa para obtener información perjudicial sobre Hillary Clinton

Como suele decirse, la intención es lo que vale. Y en el caso de Donald Trump Jr. lo que lo llevó a reunirse con una abogada rusa supuestamente vinculada al Kremlin puede ser suficiente para señalarlo como parte de un complot para perjudicar la campaña de Hillary Clinton con la ayuda de agentes extranjeros y ponerlo en el centro del llamado ‘ Rusiagate’

El hijo del presidente ha reconocido en su última reacción -que modificó sustancialmente su primera respuesta a la información del The New York Times- que se encontró con Natalia Veselnitskaya en la Torre Trump el 6 de junio de 2016 porque le habían ofrecido información “útil para la campaña”.



Es una manera eufemística de decir que estaba buscando información potencialmente perjudicial que usar contra la campaña demócrata.

Eso no tiene nada de raro, todos los candidatos a un cargo de elección popular destinan recursos a escarbar en el pasado de sus contrincantes para exponerlos al escarnio público y hundir sus candidaturas.

“Obviamente yo soy la primera persona de una campaña en tener una reunión para escuchar información sobre un contrincante… no pasó nada, pero tenía que oír”, fue la irónica respuesta que ofreció después Trump Jr. en su cuenta de Twitter.



Obviously I'm the first person on a campaign to ever take a meeting to hear info about an opponent... went nowhere but had to listen. https://t.co/ccUjL1KDEa

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 10, 2017