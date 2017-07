Así usó Trump una noticia tergiversada de Fox News para acusar a James Comey

El presidente Donald Trump, que le ha declarado la guerra a las noticias falsas, utilizó este lunes por la mañana un reporte tergiversado de su cadena favorita, Fox News, para acusar al exdirector del FBI James Comey de haber filtrado ilegalmente información clasificada a los medios.

"James Comey filtró información clasificada a los medios. ¡Eso es muy ilegal!", dijo Trump en su cuenta de Twitter, entre una decena de trinos que escribió o retuiteó desde primeras horas de la mañana del lunes.



James Comey leaked CLASSIFIED INFORMATION to the media. That is so illegal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017





El presidente tuiteó poco después de que Fox News usara una información tergiversada basada en una nota publicada en la web de noticias The Hill publicada en la noche del domingo.

Según el reporte de The Hill, Comey podría haber violado el reglamento interno del FBI al filtrar un memorando en el que había documentado una de sus conversaciones con el presidente antes de ser despedido.

Estos son los dos documentos internos del FBI que contienen las reglas posiblemente quebradas por Comey:

1. El Manual de Operaciones de Investigación y Guías: "La política del FBI prohíbe a cualquier agente publicar información clasificada o cualquier información de investigaciones en curso u operaciones confidenciales sin permiso previo por escrito, y ordena que todos los registros creados durante las tareas oficiales se consideren propiedad del gobierno", reporta The Hill que incluye un enlace al documento original.

2. Acuerdo de Empleo: Además, los empleados del FBI deben firmar un acuerdo al entrar en la agencia que dice lo siguiente: "La divulgación no autorizada, el mal uso o el manejo negligente de la información contenida en los archivos, electrónicos o en papel, del FBI que yo pueda adquirir como empleado del FBI podría perjudicar la seguridad nacional, poner en peligro la vida humana, el debido proceso, evitar que el FBI de manera efectiva el desempeño de sus responsabilidades, o violar la ley federal ".



"Toda la información adquirida por mí en relación con mis deberes oficiales con el FBI y todo el material oficial al que tengo acceso sigue siendo propiedad de los Estados Unidos de América".

"No revelaré, de ninguna manera, cualquier información o material relacionado con archivos del FBI o cualquier otra información adquirida en virtud de mi empleo oficial a cualquier destinatario no autorizado sin previa autorización oficial por escrito del FBI".

El reporte de The Hill no dice que Comey pudiera haber violado la ley por revelar información de alto secreto (algo que Comey niega), sino que pudo haber violado las reglas del FBI al compartir sin autorización información de una investigación en curso.

Pero Fox News en su reporte este lunes por la mañana acusa directamente a Comey de "poner nuestra seguridad nacional en riesgo".

Aquí está el tuit compartido en redes sociales por Fox News.



Report accuses material James Comey leaked to a friend contained top secret information pic.twitter.com/Hkg4cAb6o9 — FOX & friends (@foxandfriends) July 10, 2017

Lo nuevo que reveló The Hill es que Comey escribió siete memorandos y que cuatro de ellos son clasificados. Lo que ya conocíamos es que Comey compartió uno de ellos con su amigo, el profesor de la Universidad de Columbia Daniel Richman, quien filtró el documento a The New York Times.

Ese memorando fue la base de una noticia bomba del diario neoyorquino el 16 de mayo, según la cual Trump le pidió a Comey en una reunión en el Despacho O val el 14 de febrero que abandonase la investigación a su exconsejero de Seguridad Nacional Michael Flynn. Esa revelación, que podría ser la base para acusar al presidente de obstrucción a la Justicia, no es de contenido clasificado (ni mucho menos de alto secreto, el mayor nivel de clasificación, como asegura Fox News).



¿Es un delito filtrar información a la prensa?

Comey reveló que él autorizó la filtración durante su comparecencia en el Senado el mes pasado y acto seguido Trump y sus seguidores aprovecharon para acusarle sin base alguna de haber violado la ley.

Como reportó Univision Noticias en su momento, las filtraciones son comunes y, por lo general, totalmente lícitas: "A diario nos encontramos con noticias que se basan en fuentes anónimas gubernamentales que se refugian en el anonimato y no porque estén violando la ley sino porque se arriesgan a perder su trabajo. Por ejemplo, cuando leemos que el fiscal general Jeff Sessions se planteó dimitir a causa de su mala relación con Trump, o por ejemplo cuando leemos sobre las malas relaciones entre los asesores más cercanos a Trump".



Solo es ilegal una filtración cuando es de contenido clasificado o cuando el presidente ha hecho uso del privilegio ejecutivo para prevenir su difusión (algo que no hizo Trump en este caso).

Es importante tener en cuenta el momento en que el presidente rescata sus acusaciones a Comey, apenas horas después de que el diario The New York Times reportara que su hijo mayor, Donald Trump Jr., esperaba obtener información dañina sobre Hillary Clinton durante una reunión en junio del año pasado con una abogada cercana al Kremlin.

La revelación es importante porque es la primera vez que se conoce que miembros de la campaña de Trump estaban dispuestos a aceptar ayuda rusa. Aunque no es prueba de cooperación, es una evidencia de que el círculo de Trump tenía disposición a cooperar con asociados del Kremlin.