El senador Al Franken dice que está "avergonzado" por acusaciones de acoso sexual

El senador estadounidense y exestrella del show humorístico Saturday Night Live, Al Franken, declaró este domingo que planea regresar al Senado el lunes y expresó que siente vergüenza luego de que varias mujeres dijeron que las había tocado de manera inapropiada.

"Estoy avergonzado", dijo el demócrata de Minnesota. " He decepcionado a mucha gente, y espero poder compensarlos y recuperar gradualmente su confianza", dijo durante una entrevista con el diario Minneapolis Star Tribune.

No obstante, declaró que no recordaba haber tocado a mujeres de manera inapropiada. "No recuerdo estas fotografías, no las recuerdo", dijo Franken. Esto no es algo que intencionalmente haría", señaló.

En otras entrevistas anteriores había señalado que no consideraba renunciar, por lo que cooperaría con una investigación sobre su conducta que fue iniciada por el Senado.

"El Comité de Ética está analizando todo esto y cooperaré plenamente con él", dijo Franken. "Sé que tengo mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza de las personas a las que he decepcionado".



El caso del demócrata de Minnesota es el más reciente de una serie de quejas sexuales de asalto contra hombres prominentes del entretenimiento, los deportes, la política y los medios de comunicación.

La primera acusación contra el senador llegó cuando al locutora de radio de los Ángeles, Leeann Tweeden, tuiteó que Franken la besó por la fuerza y la manoseó durante una gira en 2006. Se disculpó con ella, pero agregó que recordaba aquel encuentro de manera diferente.

Días después, una segunda mujer acusó a Franken de un manoseo de carácter sexual no deseado. Lindsay Menz, de 33 años, contactó a CNN para decir que Franken agarró sus nalgas mientras posaban juntos para una foto en la Feria Estatal de Minnesota en 2010. Menz ahora vive en Texas. Franken afirma que no recuerda ese momento y que se toma miles de fotos con cientos de personas.



Otras dos mujeres han acusado anónimamente que Franken tocó sus nalgas en dos eventos políticos separados en 2007 y 2008, informó el miércoles el sitio The Huffington Post, lo cual eleva a cuatro el número de acusaciones en su contra.