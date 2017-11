El senador Al Franken, tras acusaciones de acoso sexual: “Crucé una línea para algunas mujeres”

El senador estadounidense y ex estrella del show humorístico Saturday Night Live Al Franken, sobre quien pesan dos acusaciones por acoso y abuso a las mujeres, emitió una nueva disculpa este jueves después de nuevas denuncias de comportamiento inapropiado en su contra que surgieron esta semana.

El caso del demócrata de Minnesota es el más reciente de una serie de quejas sexuales de asalto contra hombres prominentes del entretenimiento, los deportes, la política y los medios de comunicación.

En la celebración del Día de Acción de Gracias, Franken ofreció una breve declaración al diario Star Tribune en la que afirma sentirse “terriblemente por hacer que algunas mujeres se sientan mal; por eso lo siento mucho, y quiero asegurarme de que nunca vuelva a ocurrir".

"He conocido a decenas de miles de personas y me he tomado miles de fotografías, a menudo en situaciones caóticas y llenas de gente. Soy una persona cálida; abrazo a la gente. He aprendido de historias recientes que en algunos de esos encuentros, crucé una línea para algunas mujeres — y sé que cualquier número es demasiado", apostilla su declaración.

La primera acusación contra el senador llegó la semana pasada, cuando al locutora de radio de los Ángeles, Leeann Tweeden, tuiteó que Franken la besó por la fuerza y la manoseó durante una gira en 2006. Se disculpó con ella, pero agregó que recordaba aquel encuentro de manera diferente.



El lunes, una segunda mujer acusó a Franken de un toque sexual no deseado. Lindsay Menz, 33, contactó a CNN para decir que Franken agarró sus nalgas mientras posaban juntos para una foto en la Feria Estatal de Minnesota en 2010. Menz ahora vive en Texas. Franken afirma que no recuerda ese momento y que se toma miles de fotos con cientos de personas.

“Me siento mal de que Menz se aleje de nuestra interacción sintiéndose irrespetada", dijo Franken a CNN.

Otras dos mujeres han acusado anónimamente que Franken tocó sus nalgas en dos eventos políticos separados en 2007 y 2008, informó el miércoles el sitio The Huffington Post, lo cual eleva a cuatro el número de acusaciones en su contra.

Las acusaciones, que abren la posibilidad de que Franken sea sometido a una investigación ética del Senado, han tocado un feroz debate entre sus partidarios progresistas sobre qué nivel de mala conducta sexual debe obligar a un político, con un registro de apoyo a los derechos de la mujer, a renunciar a su cargo.



Franken, de 66 años y casado desde 1975 con Franni Bryson, dijo que él "cooperaría gustoso" con una investigación del ética del Senado en su comportamiento. Algunos de sus aliados políticos están encontrando difícil la forma en que pueda salir airoso de las acusaciones.

El senador demócrata dijo que seguirá adelante con el esfuerzo de recuperar la confianza de sus electores, dijo al Star Tribune. Una tarea que también la tiene difícil. Melissa Davenport, una mujer de Minneapolis que participó en una manifestación contra el acoso sexual frente al Capitolio del estado, quien dice ser fanática de Franken, cree que el senador debería renunciar. "Pensé en la mujer en la foto y lo que me sentiría si me pasara a mí", dijo al Star Tribune.