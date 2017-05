El Papa recibe a Donald Trump en el Vaticano tras un pasado reciente de notorias discrepancias

El papa Francisco recibió este miércoles en el Vaticano por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un encuentro esperado y marcado por sus diferencias en temas como migración, paz, cambio climático e islam.

El primer encuentro entre los dos líderes inició a las 08:30 am locales, en el estudio privado del papa, en el segundo piso del palacio apostólico de San Dámaso, bajo imponentes medidas de seguridad tras el atentado en suicida de Manchester, en Inglaterra.

Trump partió de Villa Taverna, residencia del embajador de Estados Unidos, donde se alojaba la delegación estadounidense, y llegó acompañado por su esposa, Melania, su hija mayor, Ivanka, y su yerno, Jared Kushner, parte del grupo de doce personas que estará con el papa.

Trump está en la mitad de su intensa primera gira internacional, un viaje de nueve días por Oriente Medio y Europa.



Ambos sostendrán una audiencia privada en un marco de simbolismo religioso y antiguo protocolo.

El encuentro durará poco más de una hora. Sin embargo, podría producir una potente imagen para los votantes católicos en Estados Unidos y quizá plantear un conflicto entre un presidente y un pontífice que a menudo han expresado opiniones contrapuestas.

Las diferencias entre sus concepciones del mundo se hicieron patentes a principios del año pasado, cuando Francisco criticó con dureza la promesa electoral de Trump de construir un impenetrable muro fronterizo.

Francisco ha dicho que, sin embargo, no tratará de convencer al presidente estadounidense de que suavice sus posturas sobre migración y medioambiente, sino de intentar hallar un terreno en común y trabajar por la paz.



Hace más de un año, cuando Trump ya promovía la idea de construir una pared fronteriza, el pontífice católico fue preguntado sobre el tema, a lo que respondió: "Una persona que cree sólo en construir muros, estén donde estén, y no construir puentes, no es cristiana".

Posteriormente, Trump intentó restar polémica a la posición de Francisco: "No me gusta pelearme con el Papa. No es una pelea", dijo en una entrevista con CNN.



