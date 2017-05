¿Qué significa que Trump saque a EEUU del Acuerdo de París contra el cambio climático?

Las consecuencias de que el presidente Donald Trump saque a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático pueden ser muchas y complejas, la mayoría negativas. No obstante, al margen de especulaciones, hay algunas cuestiones claras:

1. EEUU se retiraría de un pacto mundial que apoya hasta Corea del Norte

Lo primero es que EEUU dejaría un pacto que es apoyado por otras 193 países del planeta ( aquí está la lista), esto son prácticamente todas las naciones de la Tierra. Solo hay dos países pertenecientes a Naciones Unidas que no están: Siria y Nicaragua. Pero todas las demás lo firmaron, incluso la Corea del Norte de Kim Jong Un.

Tras aprobarse un acuerdo internacional de este tipo, luego hay que esperar un tiempo hasta que se suman las ratificaciones de países suficientes para que entre en vigor. El Acuerdo de París es el acuerdo internacional que más rápido ha conseguido su ratificación en la historia de Naciones Unidas.

Parece razonable pensar que si EEUU deja el pacto esto no va a gustar al resto del planeta y que haya reacciones. Para la expresidenta irlandesa Mary Robinson, "si Estados Unidos decide retirarse de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París contra el cambio climático se convertirá en un 'estado paria'".

2. El segundo emisor de CO 2 dejaría a los otros el problema de cambio climático





El Acuerdo de París supuso un hito justamente por unir a tantos países de la Tierra contra el cambio climático, aunque no todos tienen la misma responsabilidad en este problema. Dentro del pacto están los países más industrializados que históricamente son los más culpables de que el planeta se esté calentando a causa de los gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera desde la Revolución Industrial por la quema de carbón o petróleo (como la UE, EEUU, Japón, Canadá, Rusia...). También incluye a las naciones emergentes que sin haberlo causado sí que resultan ahora decisivas para resolver el problema (como China, India, Brasil...). Y cuenta además con el apoyo de las naciones petroleras (Arabia Saudita, Qatar...) o el conjunto de los países en desarrollo.

De confirmarse la salida de EEUU, esto supondría que el que es el segundo mayor emisor de gases de CO2 en el mundo (el primero es China) deja a todos los demás que resuelvan el problema. Por un lado, esto hace mucho más difícil el esfuerzo colectivo para que el aumento de la temperatura media del planeta no suba más de 2 °C (3.7°F).

Pero además provocaría una muy injusta paradoja: que otros países mucho más pobres y sin ninguna culpa (incluso naciones africanas como República Democrática del Congo, Burundi, Liberia...) contribuyan al esfuerzo internacional contra el cambio climático, mientras uno de los principales responsables mira hacia otro lado.



3. Pondría en peligro la mayor oportunidad para luchar contra el cambio climático

Antes del Acuerdo de París, Naciones Unidas ya consiguió que se aprobase un tratado contra el cambio climático: el llamado Protocolo de Kioto (que obligaba a reducir emisiones solo a los países más ricos). Sin embargo, se quedó prácticamente en nada. En aquella ocasión el motivo fue... EEUU. Después de años de negociaciones, en 2001 el presidente George W. Bush decidió no ratificar el tratado.

Tras este revés, tuvieron que pasar 14 años hasta que se consiguió cerrar de nuevo un acuerdo, el de París, que por primera vez involucraba a todos los países en la lucha contra el clima.

No cabe duda que una hipotética retirada de EEUU puede poner en peligro esta nueva oportunidad de actuar de forma colectiva contra el cambio climático antes de que sea ya demasiado tarde. Algunos países que se sumaron al pacto en 2015 por la presión de quedarse aislados podrían aprovechar ahora para seguir a EEUU. Aunque también puede pasar todo lo contrario: que todas las naciones se unan contra EEUU. Ninguno de los dos escenarios parecen positivos. De momento, China y la UE ya han asegurado que continuarán con el Acuerdo de París aunque no esté EEUU.





4. Para EEUU no cambia tanto el dejarlo o no

Paradójicamente, no cambia tanto para EEUU abandonar o no el Acuerdo de París desde el punto de vista de sus acciones internas. Es de suponer que alguien se lo habrá explicado al presidente Trump, pero este pacto climático no fija obligaciones de reducción de gases para los países, sino que solo les compromete a cumplir sus propios planes naciones ( aquí el texto del acuerdo). Se diseñó así para conseguir el apoyo de todos y para evitar el rechazo específico de EEUU.



Esto quiere decir que la política climática de EEUU no viene marcada por Naciones Unidas, sino por las normas que se pongan en marcha en el país. Hasta la llegada de Trump, estas políticas se basaban principalmente en el Plan de Energía Limpia de Obama. Pero este programa quedó bloqueado en la Corte Suprema y el nuevo presidente ya ha dado los primeros pasos para desmantelarlo.

Si el objetivo de EEUU con Obama era que EEUU redujera sus emisiones entre un 26% y un 28% para 2025 con respecto a los niveles de 2005, la consultora Rhodium Group estimó que si se cancelan las políticas energéticas del gobierno anterior entonces no se llegará a una disminución del 14%, aunque se siga en el Acuerdo de París.

El pacto de Naciones Unidas tampoco incluye sanciones si no se cumplen los objetivos nacionales. Solo compromete a los países a presentar información transparente sobre sus emisiones para poder seguir sus progresos y, en caso de no alcanzar sus objetivos nacionales, prevé simplemene que entre en acción un comité de carácter facilitador.

Quizá Trump se plantea dejar el pacto de París para no tener que dar explicaciones sobre lo que emita o no EEUU. Pero es probable que su salida aumente todavía más la presión sobre lo que haga en materia climática. Si los otros países del mundo realizan esfuerzos para reducir sus emisiones, seguro que no reclamen lo mismo a Trum, esté o no en el pacto.



5. Más tensiones entre los países y retrasos

¿La decisión de Trump haría que se dejen de realizar esfuerzos para reducir las emisiones o que salte por los aires el gran pacto internacional contra el cambio climático? Es muy difícil saber hasta qué punto puede perjudicar una decisión así la lucha contra el cambio climático. En gran medida dependerá de cómo reaccione el resto del mundo. Como hemos visto en el punto anterior, Trump puede desmantelar toda la política climática de EEUU esté dentro o no de París. Ahora bien, hay muchas empresas y estados en el país que van hace tiempo en una dirección muy distinta a la del presidente. Este mismo miércoles, la ciudad de Nueva York mostró su compromiso contra el pacto de París esté EEUU dentro o no.

No es muy creíble que Trump pueda acabar con la transformación del mundo hacia unas energías más limpias. Ahora bien, seguro que todo esto puede retrasarlo y también generar muchas tensiones entre los países.



