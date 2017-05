La ciudad de Nueva York desafía la posible decisión de Trump de retirar a EEUU del Acuerdo de París contra el cambio climático

El alcalde Bill de Blasio se rebeló este miércoles a la posible decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático, asegurando que firmará una orden ejecutiva para que la ciudad de Nueva York mantenga su compromiso con ese pacto.

Medios como AP y The New York Times reportaron que el mandatario sacará al país del acuerdo alcanzado en 2015 por casi todas las naciones del mundo para afrontar el calentamiento global. Sin confirmarlo, Trump dijo en su cuenta de Twitter que anunciará su decisión en los próximos días.

"Es un sinsentido que el presidente se salga", escribió el alcalde de la ciudad de Nueva York en su cuenta de Twitter. "Tomaremos el asunto en nuestras manos. Planeo firmar una orden ejecutiva manteniendo el compromiso de la ciudad de Nueva York con el acuerdo de París", agregó.



But we'll take matters into our own hands. I plan to sign an executive order maintaining New York City’s commitment to the Paris Agreement. https://t.co/8oByikDt7C

— Bill de Blasio (@NYCMayor) May 31, 2017