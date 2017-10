Honduras tiene su propio ‘mar de plástico’ en el Caribe y culpa a Guatemala de ello

Una especie de ‘alfombra de plástico y poliestireno’ de varias millas de amplitud fue descubierta y denunciada este mes de octubre por la fotógrafa de origen británico Caroline Power.

La escena fue vista por ella misma y capturada por su cámara entre las islas hondureñas de Roatán y Cayos Cochinos, en pleno mar del Caribe.



"Había una cantidad aparentemente infinita de tenedores, cucharas, botellas y platos de plástico. Había balones de fútbol rotos, cepillos de dientes, una televisión y muchos zapatos y chanclas”, describe la artista y activista ambiental en su perfil de Facebook, donde compartió las imágenes.



Y añade: “Es devastador ver algo que me importa tanto siendo asesinado lentamente y asfixiado por culpa de desechos humanos”, denunció.





Según la organización ambientalista Blue Planet Society ha salido al paso para aclarar que esta basura tiene su origen en el río Monteagua, en Guatemala y que llegó hasta Honduras arrastrada por las fuertes lluvias que ha enfrentado centroamérica en las pasadas semanas.

Guatemala no tiene un sistema formal de recolección de basura que cubra todo el país, por lo que en muchas aldeas, la basura se tira a lo largo de las riberas de los ríos y en las afueras de las ciudades, a menudo cerca de un río, aducen.

"Hace tiempo que conocemos el problema, pero nunca he visto una foto que ilustre cuán grave es el problema en esa área. Esta es la primera vez que una imagen ha capturado la atención del público sobre la dimensión del problema del plástico en el Mar Caribe", dijo a la publicación a Global Citizen John Hourston, fundador de Blue Planet Society.





Esta organización se dedica a luchar por la limpieza del océano y ha monitoreado por años la problemática en la región y hace campaña continua de sensibilización del problema.



