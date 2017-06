Actores, expresidentes, empresarios y más: todos rechazan la salida de EEUU del Acuerdo de París

Un diario alemán, un expresidente, empresarios, actores, directores. El anuncio hecho este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar al país del Acuerdo de París contra el cambio climático ha desatado reacciones de rechazo en un público atento a la controvertida decisión.

La Organización de las Naciones Unidas fue una de las voces que manifestó casi inmediatamente su decepción. Pero la lista de rechazos continúa.



ONU: La retirada de EEUU del Acuerdo de París es una "enorme decepción"

En un comunicado, el expresidente Barack Obama dijo que confía en que los estados y las ciudades sigan buscando un futuro con bajas emisiones de carbono "incluso en ausencia del liderazgo estadounidense". Señaló además que la decisión de Trump lo pone del lado de un "puñado de países que rechazarn el futuro".

Otros líderes políticos y mandatarios se mostraron preocupados por el viraje en la postura frente al cambio climático y en las consecuencias para Estados Unidos.

"Estamos profundamente decepcionados de que el gobierno federal de Estados Unidos haya decidido retirarse del Acuerdo de París", dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

We are deeply disappointed that the United States federal government has decided to withdraw from the Paris Agreement. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 1, 2017





"Ya estamos sintiendo los impactos del cambio climático. Salir de #ParisAgreement pone en peligro la seguridad de EE.UU. y nuestra capacidad de poseer el futuro de la energía limpia", opinó Joe Biden, exvicepresidente de EEUU.

We're already feeling impacts of climate change. Exiting #ParisAgreement imperils US security and our ability to own the clean energy future — Joe Biden (@JoeBiden) June 1, 2017

Algunos insistieron en la contradicción entre la evidencia de que el cambio climático representa un peligro y la negación de algunos para evitar sus efectos.

Here’s the home page of @weatherchannel right now pic.twitter.com/itYtXPDVz5 — David W. Chen (@davidwchen) June 1, 2017

Otros, como el CEO de Space X, Elon Musk, puso en perspectiva al anuncio y dijo que dentro del acuerdo de París, “China se comprometió a producir tanta electricidad limpia para el 2030 como lo hace hoy Estados Unidos de todas las fuentes”

Under Paris deal, China committed to produce as much clean electricity by 2030 as the US does from all sources today https://t.co/F8Ppr2o7Rl — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017

Otros, como personas de la organización Sierra Club se manifestaron molestos y llamaron a la confrontación y manifestaciones para revertir esa decisión...



Y las voces de Hollywood también se escucharon entre las detractoras de la decisión. El actor Leonardo Di Caprio llamó lamentó la medida. "Hoy, nuestro planeta sufrió. Es más importante que nunca actuar. #ParisAgreement", dijo.



Today, our planet suffered. It’s more important than ever to take action. #ParisAgreement https://t.co/FSVYRDcGUH — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) June 1, 2017



Otros apostaron por la ironía, el humor y el ingenio para sobrellevar el anuncio.

El cineasta Michael Moore dijo a través de su cuenta de Twitter que vive en un "país rebelde".

My name is Michael Moore. I am an American. And I live in a Rogue State. #ParisAccord — Michael Moore (@MMFlint) June 1, 2017



Y el diario alemán Der Spiegel colocó en su portada y en sus redes sociales ilustraciones que muestran al mandatario estadounidense hacer un gesto de ira contra el planeta.



El tuitero Randall Obando utilizó la reciente equivocación de Trump en sus redes sociales y escribió un trino: “Si el mundo se queda sin comida y agua, entonces todos podemos comer covfefe".

If the World runs out of food and water then we can all eat covfefe #covfefe4dinner — R_obando (@randall_heredia) June 1, 2017

Y si bien decenas de usuarios de las redes sociales criticaron al mandatario por preferir los combustibles fósiles en lugar de las energías limpias, no faltaron quienes lo apoyan y celebraron que prefiera “la soberanía y trabajos para los estadounidenses por sobre todo”.