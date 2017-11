Shakira trasladó a Malta sus derechos musicales, valorados en más de 35 millones de dólares

"La sociedad holding maltesa Tournesol Limited cumple con todos los requisitos legales para operar como tal. Toda la información correspondiente a esta entidad es pública y transparente". Esta es la contundente respuesta de Ezequiel Camerini, uno de los abogados de la cantante Shakira Isabel Mebarak Ripoll, la pareja del futbolista del F.C Barcelona Gerard Piqué, cuando se le preguntó sobre la entidad que administra desde 2007 la cantante y en la que la colombiana figura con domicilio fiscal en Bahamas.

El letrado, que admite la residencia de Shakira en Barcelona, justifica el domicilio en un paraíso fiscal de la vocalista, ya que "ella como artista internacional ha tenido diferentes residencias a lo largo de su vida profesional, estando siempre en total cumplimiento de las leyes de todas las jurisdicciones en las que reside".



publicidad

La información que destapa el nombre de Shakira detras de la entidad maltesa Tournesol Limited forma parte de la investigación mundial Paradise Papers, basada en el análisis de 13,4 millones de documentos procedentes de dos proveedores de servicios ‘offshore’ de Bermuda y Singapur y 19 registros mercantiles de jurisdicciones opacas.



Esta es la empresa de Shakira en Malta, con domicilio fiscal en Bahamas



La filtración fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para dirigir el trabajo que se publica en 96 medios de todo el mundo, entre ellos, The New York Times, The Guardian, Le Monde y El Confidencial y La Sexta en exclusiva para España.







Los 31,6 millones en Malta y Luxemburgo

Lo cierto es que Shakira movió todos sus derechos entre dos empresas de su propiedad de Luxemburgo y Malta. Tournesol Limited, la sociedad maltesa de la cantante colombiana, recibió los derechos de “activos musicales, derechos intelectuales y marcas” en julio de 2009. La sociedad aumentó su capital en un euro (su capital pasa a valer 3.020.001€) pero con una prima de emisión asociada de 31.637.050 euros (más de 35 millones de dólares), "correspondientes al valor de sus activos musicales, derechos intelectuales y marcas”.

Malta y Luxemburgo son países donde hay registradas miles y miles de sociedades, pero donde no tienen actividad alguna, lo que es propio de jurisdicciones opacas que favorecen la elusión y la evasión fiscal.



publicidad

Los derechos habían sido valorados en 31.637.050 euros (más de 35 millones de dólares) por la firma estadounidense Gelfand, Rennert and Feldman L.L.P. Tournesol Limited es propietaria a su vez de una empresa en Luxemburgo, ACE Entertainment S.àr.l., que es la que gestiona sus activos musicales y derechos.

En Luxemburgo la tributación es muy baja. Shakira figura en los apuntes mercantiles al menos hasta 2016 y es “única accionista” de la sociedad maltesa. La creación de la sociedad coincide con un buen momento profesional de la cantante.

La entidad se creó en diciembre de 2007, en mitad de la gira 'Fijación Oral', tras su quinto disco 'Oral Fixation Vol. 2' (2005). En 2009, tres meses después de trasladar a Malta sus “activos musicales, derechos intelectuales y marcas” , Shakira publicó su sexto álbum de estudio, 'Loba'.

Las claves del acuerdo sin intereses

Los más de 35 millones de dólares proceden de un ‘acuerdo de préstamo sin intereses’ entre ACE Entertainment y Tournesol Limited. Ese aumento de capital se llevó a cabo mediante una prima de emisión de acciones, una forma de aumentar el valor de una sociedad compensando el valor de las acciones anteriores con otras nuevas de mayor cuantía. En este caso, añadieron una acción con valor de 1 euro pero que contenía una prima asociada por el valor de esos 31 millones. El documento que explica la operación es emitido por el despacho de consultores maltés Busutlil & Micollef.



publicidad

Ya anteriormente, en 2008, la sociedad pasó a tener un capital de 20.000 euros a 3.000.000 gracias a un cobro pendiente que la propia cantante tenía con otra sociedad suya holandesa, Geneurope Holding B.V., que tenía en ese momento sus derechos de marca, tal y como hemos podido verificar en este medio por la documentación que obra en nuestro poder.

La política tributaria de Países Bajos facilita que su hacienda llegue a acuerdos secretos con multinacionales y sociedades para establecer regímenes de tributación baja.

Una relación 'offshore' con Antonio de la Rúa

El nombre de la sociedad maltesa de Shakira ya había sido publicado en la prensa británica en 2013. incluso aparece en la demanda que presentó su ex pareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa, en la que exigió a la cantante 100 millones de dólares por los beneficios de sus negocios conjuntos.

En los documentos de Tournesol se especifica que ella es la única accionista, aunque De la Rúa figure como director entre 2008 y 2011. Precisamente fue 2011 el año en que la pareja finalizó su relación sentimental y profesional. Tras la salida de De la Rúa entra en la sociedad como director Ezequiel A. Camerini, el mencionado abogado de Shakira. Lo mismo ocurre ACE Entertainment S.à.r.l, según los documentos del registro de Luxemburgo.

Por otro lado, y en sucesivas ocasiones, otro de los directores de la compañía solicita prórroga del periodo para presentar cuentas, debido que a que “más del 90% de los intereses de la compañía estaban fuera de Malta”. Esto lo hacen desde 2009 a 2014, ambos inclusive. Más tarde el 8 de julio de 2014, Tournesol reduce su capital de nuevo, anulando el préstamo de 31 millones que su subsidiaria le había concedido. Entretanto, cambian al menos dos veces de sede social, pero siempre dentro de Malta.



Qué es y cómo se hizo Paradise Papers Univision 0 Compartir



Cabe recordar que Antonio de la Rúa ya apareció en la filtración, Bahamas Leaks, junto a su hermano y a otros socios argentinos, aunque dijo que había vivido en Bahamas y había mantenido negocios. La información apareció publicada en La Nación .

Por cierto, el abogado de Shakira hace hincapié en la extraordinaria movilidad geográfica de la cantante y reseña el domicilio de la colombia en Bahamas donde vivió con su expareja Antonio de la Rúa.



"Nuestro cliente ha sido residente en Bahamas desde el año 2004 y desde esa fecha mantiene una vivienda en dicho país.



"Nuestro cliente ha sido residente en Bahamas desde el año 2004 y desde esa fecha mantiene una vivienda en dicho país. Durante los siguientes años, las obligaciones profesionales de Shakira le obligaron a viajar de manera continua y permanecer la mayor parte del tiempo en diferentes países.

Entre ellas destaca la gira mundial 'Sale el Sol', con 110 conciertos por todo el mundo, de los que 62 fueron en 2011". Añade su abogado que "posteriormente, Shakira permaneció largas temporadas en los Estados Unidos, donde participó en el show de televisión The Voice".

Este trabajo es una contribución de El Confidencial y La Sexta al proyecto Paradise Papers, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).



publicidad

Puede ver todo nuestro especial de Paradise Papers aquí