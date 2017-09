Los latinos están cada vez más frustrados con el gobierno de Trump

Los latinos que vivimos en Estados Unidos sabemos lo que Donald Trump piensa de nosotros. En el mejor de los casos, no nos toma en cuenta, y en el peor propone medidas que violan nuestros derechos y que dañan a nuestra comunidad. Una y otra vez, tenemos que recordar que Trump inició su campaña presidencial llamándonos violadores y criminales. Nos ha faltado al respeto con la promesa del muro fronterizo, con la promesa de deportaciones masivas, con el perdón del alguacil Joe Arpaio, con el intento de revocar la Ley del Cuidado de Salud que ha beneficiado a millones de latinos y, recientemente, con la revocación de el programa de acción diferida para los Dreamers, conocido como DACA.



publicidad

Claro está que Trump no nos ve de una manera favorable, y ahora, gracias a una encuesta reciente develada por Latino Victory Project, Latino Decisions y America’s Voice podemos confirmar que el sentimiento es mutuo para la comunidad latina. Esto puede tener implicaciones graves no solamente para Trump, sino para el partido Republicano durante las elecciones de 2018 y de 2020.

La encuesta no nos sorprende, pero si ofrece una figura legítima para mostrar que los latinos rechazamos las medidas racistas, misóginas y regresivas de Trump. Por ejemplo, un 76% de los latinos no aprueban del desempeño de Trump como presidente, y 7 de cada 10 encuestados piensan que al partido Republicano no le importa la comunidad latina o es hostil hacia ella. Otra cifra significante indica que independientemente de su voto presidencial, un 59% piensa que el desempeño de Trump es peor de lo que esperaban, un 33% indicó que es justo como esperaban y solamente un 8% piensa que es mejor de lo esperado.

La encuesta también reveló lo que los latinos pensamos sobre la situación de los dreamers y de otros temas como la discriminación racial, el cuidado de salud y las leyes discriminatorias como la SB-4 en Texas.

La inmigración ha sido un tema de importancia para los latinos por décadas, dato que fue reafirmado en esta encuesta debido a que un 41% de los encuestados indicó que la reforma migratoria y el DREAM Act son temas importantes que el Congreso y el presidente deben atender. Un 18% indicó que las relaciones raciales y la discriminación son temas de suma importancia para el país entero, y un 25% indicó que el tema de la discriminación es uno de los más importantes que está enfrentando la comunidad latina. Esto indica que la comunidad latina ha sido afectada por la retórica racista que Trump y su administración han estado promoviendo, que está poniendo atención y que no está dispuesta a tolerar estas políticas racistas y divisiva.



publicidad

También hay un desacuerdo tremendo con las acciones de Trump de revocar DACA, ya que un 79% dijo estar en contra y un 91% dijo estar a favor de aprobar el DREAM Act, legislación que permitirá que los inmigrantes indocumentados que llegaron a este país en su infancia puedan tener la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos y que exista una vía para la legalización. La encuesta también reveló información importante sobre dos acciones que han definido la joven presidencia de Trump: la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y el perdón del alguacil racista Joe Arpaio. Como era de esperar, un 77% de los encuestados piensan que el muro es una mal idea mientras que un 82% no está de acuerdo con el perdón de Arpaio.

En su totalidad, la encuesta revela que la mayoría de la comunidad latina rechaza el desempeño de Trump y de su administración. De los encuestados, casi un 70% piensa que la situación en el país va por un mal camino. También es importante recalcar que la encuesta indica que la comunidad latina no está de acuerdo con el partido Republicano al tratarse de temas importantes como el cuidado de salud, la disminución de impuestos para los más ricos, y en temas de inmigración en general. Por último, al preguntarles que si están generalmente de acuerdo con los temas que el partido Republicano apoya y que si votarían por este partido en las siguientes elecciones, sólo un 12% de los encuestados dijo que sí.



publicidad

Falta menos de un año para la elección de medio término del 2018 y menos de dos años para la elección presidencial del 2020. La postura política de la comunidad latina ha quedado clara: estamos frustrados con Trump y no estamos conformes con el partido Republicano. Más allá de reflejar la opinión de los latinos encuestados, la encuesta indica que los temas y las políticas que Trump y su partido promueven son dañinos para nuestra comunidad y para nuestras familias. Ahora sólo nos falta alzar la voz en las casillas electorales.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.