La política de Trump hacia Cuba: nada nuevo bajo el sol

"Si en 50 años no ha funcionado ¿por qué va a funcionar ahora?", se pregunta.Rosa, una peruana que lleva 30 años viviendo en EEUU haciendo referencia a la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba que había hasta que, en diciembre de 2014, Cuba anunció el deshielo. "En estos años he visto el sufrimiento de los cubanos y he visto que el sistema anterior no funcionó. Me parecen muy buenos los cambios de Obama y creo que no se debe volver atrás. Es inútil", opina. Foto: Lorena Arroyo | Univision

