La fusión de Amazon y Whole Foods podría acabar con miles de puestos de trabajo

Mientras Wall Street celebra la noticia de la compra de Whole Foods por parte de Amazon, miles de trabajadores en los almacenes de Whole Foods en todo el país están preocupados por la posibilidad de perder sus trabajos.

Tienen razones justificadas para preocuparse.

Con la fusión de Amazon-Whole Foods no se trata de mejorar la atención al cliente, los productos o las opciones, se trata de destruir los trabajos de Whole Foods a través del estilo de automatización de Amazon.

El modelo de negocios de Amazon está centrado en eliminar la mayor cantidad posible de seres humanos en todas las facetas de producción y servicio. De manera muy similar a lo que hizo el modelo de caja grande de Walmart que destruyó a las empresas pequeñas cuando se esparció por todo el país, podría decirse que la amenaza de automatización de Amazon es mayor y peor si llega a materializarse, porque causaría la destrucción de 16 millones de trabajos minoristas y de servicio.

En un artículo reciente de Bloomberg, una fuente anónima confirmó que Amazon estaba considerando eliminar a los cajeros: “Amazon indicó que no tiene planes de introducir esa tecnología en Whole Foods, aunque una persona familiarizada con el tema dijo que la compañía está considerando eliminar los cajeros como parte de su estrategia de tiendas de comestibles a largo plazo. La persona pidió que no se le identificara porque no estaba autorizada para hablar sobre asuntos privados”.



Si alguien duda de esta visión, y de lo que Amazon probablemente haga con Whole Foods y las personas que trabajan allí, sepan que ya han mostrado su mano al anunciar su modelo Amazon Go que elimina puestos de trabajo.

El concepto de tienda de comestibles Amazon Go reemplaza la posición del cajero completamente con “tecnología”. Si bien Amazon ha indicado que no tiene planificado realizar reducción de puestos de trabajo en Whole Foods como resultado de esta negociación, ¿alguien realmente le cree? Si le cree, pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que una fusión corporativa grande no causó pérdidas significativas de puestos de trabajo?

Para aquellos que todavía dudan sobre cuán difícil se ve el futuro para los trabajadores de Whole Foods, consideren las palabras recientes de John Mackey, el Director Ejecutivo (CEO) de Whole Foods, en una reunión municipal en la que anunció que su compañía había sido comprada por Amazon: “Creo que algunas veces, nuestra compañía se ha enfocado mucho en los miembros del equipo a costa de nuestros clientes”.

Traducción: los empleados tienen la culpa, y tenemos demasiados empleados de Whole Foods que retrasan las “eficiencias” que puede brindar la automatización de Amazon.

Lo que es tan ofensivo de esa afirmación es el hecho de que muchas de las tiendas de comestibles más grandes del país que están afiliadas a una unión han crecido y alcanzado el éxito debido a los trabajadores y los afiliados de la unión quienes trabajan allí, y no a pesar de ellos. Desde ayudar a encontrar los mejores ingredientes hasta preparar comidas saludables que están listas para comer o cocinar, las personas que trabajan dentro de las tiendas de comestibles brindan valor y experiencia a los consumidores. Desafortunadamente, esa no es la forma en que Amazon ve a los miles de hombres y mujeres que trabajan en las tiendas de Whole Foods.



No es una sorpresa la manera en que Amazon ve a los trabajadores. Lamentablemente, para algunos, es fácil olvidar el costo humano y para las familias que implica el modelo de negocios de Amazon en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología. Por ejemplo, en sus almacenes de distribución, los trabajadores de almacén de Amazon reportan que trabajan en climas extremos fríos y calientes para alcanzar metas poco realistas, algunas veces hasta el punto de que necesitan atención médica. Estos trabajadores de Amazon describen una imagen de una compañía que se preocupa más por la velocidad y la eficacia que por el bienestar de las personas que trabajan allí.

Los hombres y mujeres que trabajan arduamente en Whole Foods ahora enfrentan un futuro de incertidumbre porque el modelo de Amazon para las tiendas de comestibles, en última instancia, conllevará a menos trabajos, peores beneficios y más automatización. Lamentablemente, tiene menos que ver con mejorar la atención al cliente, y se trata más de enriquecer a Jeff Bezos.

Si bien Amazon puede preferir un camino que amenaza a los estadounidenses como si fuesen simplemente trabajadores sin rostro, los empleados de Whole Foods se merecen algo mejor y deben darse cuenta de que se han ganado el derecho a tener una vida mejor.

Aunque Amazon ha ocultado, durante años, el efecto real sobre sus trabajadores detrás de una pared digital, esa pared se derrumbará con la compra de Whole Foods. Los rostros de esos empleados que perderán sus trabajos, las familias y las comunidades afectadas ejemplificarán como una medida severa los valores verdaderamente brutales de Amazon.



Que quede claro, el pueblo estadounidense, nuestras familias, nuestras comunidades y los empleados de Whole Foods tienen una decisión por tomar, bien sea que nos unamos y hagamos escuchar nuestras voces, o que permitamos que los valores de Amazon definan un futuro en que solo unos cuantos son adinerados y millones tienen dificultades para encontrar un trabajo verdadero.

Ese no es el país en el que creemos, incluso si es el país que Jeff Bezos está desesperado en crear.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.