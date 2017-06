En duda la aprobación del proyecto de ley de salud: cinco senadores republicanos se oponen

Horas después de que se diera a conocer el proyecto de ley de salud que ha sido modificado en secreto, el senador republicano Rand Paul dijo este jueves que se opone a la legislación tal y como está escrita, al igual que otros tres colegas de su partido, según lo informó AP.

Se trata de Mike Lee, senador por Utah; Ted Cruz, por Texas; Ron Johnson, por Wisconsin. Y este viernes se unió a ellos el senador por Nevada, Deam Heller.

Su posición pondría en entredicho la derogación de Obamacare, pues los republicanos solo pueden permitirse dos votos en contra para que el proyecto de ley que proponen se apruebe. Esto significaría otra derrota para el partido, que está intentando derogar el Affordable Care Act desde hace siete años, cuando fue aprobado, y que se ha mostrado confiado de que cuenta con los votos necesarios para cumplir su promesa de campaña.



"No puedo apoyar esta legislación que elimina la cobertura de salud que reciben decenas de millones de estadounidenses y cientos de miles de residentes de Nevada", dijo Heller en una conferencia.

Según Paul, lo que más le preocupa es que este proyecto no deroga del todo el Affordable Care Act y que no bajará las primas. "En verdad subsidia el espiral de muerte de Obamacare", en lugar de enmendarlo. Es la misma queja que ha hecho el senador Cruz.

En un comunicado conjunto, los cuatro aseguran que no están listos para votar por este texto, pero sí "abiertos a una negociación y a obtener más informacion". Insisten en que aunque mejora algunas provisiones de la ley de salud actual, "no parece cumplir la promesa más importante que le hicimos a los estadounidenses: derogar Obamacare y bajar los costos de la atención en salud".



Today I join senators Lee, Johnson, and Cruz in opposition to the #HealthcareBill. Read here: https://t.co/vo6lvirree pic.twitter.com/FF9ChIBaBA

