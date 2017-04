El futuro del Affordable Care Act: derogar y reemplazar vs. mantener y mejorar

“Tengo ganas de vivir, yo no me quiero ir. Si me quitan este servicio, me voy a quedar sin mi medicamento", exclama Betty Basulto quien padece diabetes. Como ella, muchas personas que sufren de enfermedades crónicas, no podrían costear sus gastos de salud sin Obamacare. Foto: Univision | Univision

