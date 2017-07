Arrestan a la mujer que apareció en un video viral vistiendo una minifalda en Arabia Saudita

La mujer que generó controversia por vestir minifalda y cropped top en Arabia Saudita y grabar un video caminando por sus calles fue detenida por la policía de Riyadh, informó este martes la televisión estatal Al Ekhbariya en su cuenta de Twitter.

"La policía atrapó a una mujer por vestir en forma sugestiva", se lee en el tuit.



Los videos de la joven fueron publicados en la red social Snapchat durante el fin de semana y la muestran caminando por un fuerte histórico en Ushayqir, un pueblo en la provincia de Najd a unas 95 millas de la capital, Riyadh. Y aunque el lugar que la rodea parece desolado, las imágenes rápidamente se viralizaron en internet.

La mujer, que ha sido interrogada, dijo que los "videos virales fueron publicados por una cuenta que se le atribuyó a ella sin su conocimiento", informó la policía en un comunicado citado por el canal de noticias CNN.

La falda que viste está unas pulgadas por encima de la rodilla y su camisa apenas deja ver un poco de su abdomen. Lleva el cabello suelto y descubierto. Y aunque para muchos podría parecer una ropa normal, este atuendo contraviene las normas de vestimenta de Arabia Saudita.



El país obliga a las mujeres a utilizar ropas holgadas y que las tapen, y a cubrir sus cabezas con hijab. Y además de las restricciones con la vestimenta, el país prohíbe a las mujeres trabajar o viajar a menos de que cuenten con el permiso de un hombre, y tampoco se les permite manejar. Hay excepciones para las mujeres extranjeras.

La joven vive en Arabia Saudita. Algunas opiniones en redes sociales tienden a inclinarse a la idea de que al ser residente del país debería respetar sus códigos de vestimenta. Pero otras critican la contradicción de que mientras esta joven es investigada, mujeres como la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la hija del presidente Ivanka Trump, no vistieron abayas o hijab durante el primer viaje oficial del mandatario en ese país



