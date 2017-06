Los mensajes que escribió a sus amigos la joven acusada de alentar a su novio a suicidarse: "Lo escuché muriendo"

Los mensajes de Michelle Carter no eran solo para motivar a su novio Conrad Roy a que se suicidara en el verano de 2014. Durante el juicio que enfrenta la joven, se han conocido textos que envió a distintos conocidos en los que les daba detalles de esa última conversación que terminó con la muerte del joven de 18 años en su auto, asfixiado por monóxido de carbono.

"Yo estaba al teléfono cuando él se mató", contó Carter a Ali Either, una conocida, al escribirle a su celular. "Lo escuché muriendo".



Either asegura que apenas sabía quién era Carter cuando recibió esos primeros mensajes, relata el diario The Boston Globe este miércoles. Se habían conocido en un campamento de verano en 2014 en el que Either era consejera.

Al leer a Carter, la consejera solo pudo recomendarle que viera a un terapista y ella le respondió que ya lo hacía.

Después de Either, subió al estrado el martes Olivia Mosolgo, una compañera del bachillerato y del equipo de softbol. Su testimonio confirmó lo declarado por Either: Carter había permanecido en el teléfono mientras Roy moría, escuchándolo.

Conrad Roy murió asfixiado por monóxido de carbono en su auto, estacionado en una tienda Kmart a 40 minutos de su casa. Según los fiscales, a través de mensajes de texto Carter lo habría alentado a que continuara con el proceso aún cuando el muchacho se había arrepentido y se había salido de su auto.



Este miércoles, se conocieron nuevos testimonios como parte del juicio. Entre ellos, el de otra compañera de Carter en la escuela, Samantha Boardman, quien asegura haber recibido un mensaje "perturbador" un mes después de que Conrad se suicidó.

"Él (Roy Conrad) se salió del carro porque estaba funcionando (el suicidio con el monóxido de carbono) y se asustó. Y yo jodidamente le dije que se montara de nuevo (en el auto)", se leía en el texto a Boardman.

Samantha Boardman, que conocía a Carter del bachillerato, recibió otro mensaje el día antes de la muerte de Roy, se lee en el Globe. "¿Hay alguna forma en que un generador de energía portátil pueda matarte de una manera?", le escribió Carter. "Porque él (Roy) dijo que estaba en una tienda comprándolo junto a otras herramientas", le preguntó la joven.

Estos mensajes se suman a decenas más que Carter intercambió con su novio y que son utilizados por los fiscales como evidencia de su participación en el homicidio culposo de Conrad Roy en julio de 2014.

Los abogados de Carter argumentan que se trató de un suicidio y que el joven, entonces con 18 años, ya tenía problemas de depresión tras el divorcio de sus padres y hablaba frecuentemente de quitarse la vida. Joseph Cataldo, uno de los defensores, asegura que el muchacho frecuentemente hacía búsquedas en internet relacionadas con formas de suicidarse.



De pocos amigos

Michelle Carter se describía a sí misma como una persona solitaria.

En un mensaje de texto enviado a Boardman en 2014 contaba que sus amistades se terminaban justo al salir por la puerta de su escuela: "Sí, tengo amigos que dicen que me quieren... (pero) nadie me llama para salir. Nadie me llama o me escribe mensajes de texto (...) Soy siempre yo quien lo hace", le dijo. "Así que cuando alguien hace el esfuerzo de hablarme (...) me hace muy feliz y me hace sentir que soy importante".

A otro compañero más, cuenta The Boston Globe, le envió un mensaje similar. "Deja de decirme lo maravillosa y bella que soy. A las chicas bonitas las invitan a fiestas y sus amigos las llaman para salir... No tengo amigos, estoy sola".

Los fiscales de condado de Bristol, en Massachusetts, argumentan que mientras enviaba esos lamentos a algunos conocidos, aumentaba la presión contra Roy para que se suicidara como parte de un "juego enfermo de vida y muerte" utilizado por la adolescente para llamar la atención.

Carter fue acusada en 2015 por el homicidio involuntario de su novio y apeló la decisión. Llevó su caso hasta la Corte Suprema, que hace casi un año decidió que ella debía continuar en juicio. De resultar culpable podría enfrentar hasta 20 años de prisión. En su decisión, la Corte halló que la "presencia virtual" de Carter en el momento en que su novio se suicidaba y su "constante presión" son pruebas suficientes para acusarla.



La joven renunció entonces al juicio con jurado, por lo que hoy es un juez quien escucha las declaraciones y decidirá su destino.