Trump se basa en una malinterpretación legal para castigar a jurisdicciones santuario

El presidente Donald Trump y su fiscal general, Jeff Sessions, han acusado repetidamente a las jurisdicciones santuario de violar la ley por negarse a mantener detenidos a inmigrantes por pedido de agentes federales de inmigración. Sin embargo, esta acusación ignora el hecho de que los pedidos de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) son voluntarios e interpreta erróneamente una ley federal que no resulta válida para esos pedidos, según varias entrevistas de Univision Noticias con expertos de políticas migratorias y una revisión de precedentes legales y documentos oficiales.

La administración de Trump alega que las jurisdicciones santuario violan la Sección 1373 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que les prohíbe esconder del gobierno federal cualquier información sobre el estatus migratorio o de ciudadanía de algún individuo.



Pero la Sección 1373 no aplica a las solicitudes de detención de ICE y al menos seis cortes han acordado que las cárceles que cumplen estos pedidos sin una orden judicial podrían estar violando los derechos constitucionales de los detenidos.

Oficiales en jurisdicciones santuario argumentan que, a falta de una orden judicial, no se pueden mantener detenidos a individuos que han pagado su fianza o cumplido sus sentencias. De acuerdo a ABC News, una reunión entre el gobierno y agencias locales de seguridad se tornó espinosa el pasado jueves cuando un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sugirió que las cárceles podían cumplir con los pedidos de ICE sin una orden judicial. “¿Bajo qué autoridad?”, demandaron saber los policías.

Una funcionaria de ICE aseguró a Univision Noticias que las solicitudes de la agencia “sirven como un pedido legalmente autorizado bajo el cual las agencias de ley pueden valerse para mantener bajo su custodia a un extranjero por hasta 48 horas para que ICE asuma su custodia para propósitos de deportación”.

Sin embargo, el formulario oficial que rutinariamente envía ICE a las cárceles para que se detenga a inmigrantes –conocido como el I-247D– está etiquetado como un 'pedido para acción voluntaria' (Request for Voluntary Action).



El fiscal general anunció la semana pasada que las jurisdicciones que no cumplen las solicitudes de ICE tendrán que probar que sus políticas no violan la Sección 1373, si es que quieren recibir dinero federal del Departamento de Justicia. Pero un funcionario del departamento se negó a aclarar si esto implica que las jurisdicciones deberán certificar que cumplen con los pedidos de ICE.

“Las solicitudes de detención de inmigrantes de ICE no son mandatorias y no tienen que ser cumplidas”, explicó Juan Cartagena, presidente de la organización Latino Justice PRLDEF, que aboga por los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos. “La conclusión de Sessions de que las políticas santuario son ilegales tampoco tiene sentido. Ninguna corte ha decidido eso. De hecho es todo lo contrario.”



El intento de la administración de Trump de obligar a las jurisdicciones a cumplir pedidos voluntarios de ICE podría violar el principio de la soberanía de los estados que establece la Décima Enmienda de la Constitución, explicó Cartagena. Y cualquier jurisdicción que cumpla estas peticiones podría arriesgarse a violar los derechos constitucionales de los individuos a un proceso justo y a la protección igualitaria bajo la ley, además del derecho contra arrestos arbitrarios, dijo.



En su discurso, Sessions apuntó a un reporte de políticas santuario del año pasado de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia, que según él “encontró que estas políticas también violan la ley federal”.

Sin embargo, el reporte –que fue publicado en mayo por el inspector general, Michael E. Horowitz– explica que la ley federal no obliga a las jurisdicciones a cumplir las solicitudes de ICE, un punto que el inspector general reforzó al presentar el documento ante el Congreso.

“(En el reporte), dejamos claro que la Sección 1373 no aborda específicamente las restricciones con la cooperación con solicitudes de detención de ICE”, dijo Horowitz al Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza de la Cámara de Representantes en septiembre. “Además anotamos que el Departamento de Seguridad Nacional ha hecho una determinación legal de que las solicitudes civiles de inmigración son voluntarias en naturaleza y que los agentes de ICE con quienes hablamos nos dijeron que no puede obligarse a cumplirlas a las jurisdicciones que decidan no hacerlo”.



El reporte de Horowitz, citado por Sessions, concluye que la única manera en que una política santuario viola la ley federal sería si los agentes locales la interpretan de manera en que rechazan cooperar con ICE “en todos los respectos”, y no solo cuando se trata de mantener a inmigrantes detenidos.

La OIG del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la interpretación que dio Sessions a su reporte.

‘No necesariamente una violación de la ley’

Jessica Vaughan, la directora de estudios de políticas en el Center for Immigration Studies (CIS), que aboga por menos inmigración, dice que se opone a la idea de las jurisdicciones santuario.

Vaughan ha mantenido una lista de estas ciudades, condados y estados desde 2015 y opina que “no debería tomar una amenaza del gobierno” para que reconsideren sus políticas. Sin embargo, ella no está de acuerdo con la idea de que rechazar un pedido de detención de ICE es una violación de la ley federal.

“Si (las jurisdicciones santuario) no limitan su comunicación o su intercambio de información (con ICE) de ninguna manera, entonces puede que no estén violando la Sección 1373 y probablemente no sean sujetas a una pérdida de fondos”, dijo Vaughan en un email a Univision Noticias. “Similarmente, si la única manera en que interfieren es que no mantienen detenidas a personas por pedido de ICE, eso no necesariamente es una violación de la Sección 1373.”