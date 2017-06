Inmigrantes presos en espera de petición de asilo reanudan su huelga de hambre en el centro de Adelanto

Ocho inmigrantes detenidos en el centro de ICE de Adelanto en espera de una petición de asilo volvieron este jueves a ponerse en huelga de hambre.

“Este día estamos reiniciando la huelga de hambre”, dijo Isaac López, quien fue arrestado en mayo en la frontera entre Tijuana y San Diego tras pedir asilo político y enviado al centro de detención de ICE en Adelanto, California.

López, quien se comunicó vía telefónica con la redacción de Univision Noticias, explicó que el grupo decidió reanudar la huelga de hambre “porque nos están reprimiendo, bloqueando los números de teléfono para que no podamos hablar con nuestros abogados y organizaciones de ayuda, y no nos están resolviendo nuestras peticiones”.

El 13 de junio el grupo inició una huelga de hambre para pedirle al gobierno que les rebaje las fianzas, fijadas en $35,000 dólares, optar por un permiso de empleo y esperar junto a familiares a que un juez de inmigración resuelva sus futuros en Estados Unidos.

“También estamos exigiendo que se cumplan todas las negociaciones que se habían hecho”, dijo López, entre ellas permitir que un abogado los represente y participe en las conversaciones entre el grupo y las autoridades.

“El detalle es que ahora, como nos han bloqueado todos los números, nos tienen incomunicados”, apuntó.

La postura de ICE





ICE no hizo comentarios sobre las exigencias del grupo de huelguistas. En un comunicado dijo que sólo después de que sus agentes observan que un individuo no ha comido absolutamente nada en 72 horas, en ese momento la agencia implementará el protocolo para manejar una huelga de hambre”.

La agencia agregó que el protocolo incluye “una supervisión médica”, y que a todos los participantes en el movimiento “se les continuará ofreciendo tres comidas diarias, y se les proporcionará un adecuado suministro de agua potable y otros líquidos”.

En el inicio de la primera huelga de hambre agentes de ICE utilizaron gas pimienta para reprimir el movimiento.

“Nos rociaron de pies a cabeza. Algunos incluso les cayó gas en sus genitales”, dijo López. “Nos empujaron, nos golpearon, nos rasguñaron detrás de las orejas y entre cuatro agentes nos fueron sacando uno a uno”.



A partir de entonces el grupo fue disuelto, y uno de los nueve manifestantes, “uno de origen salvadoreño, fue deportado, pero no recuerdo su nombre en estos momentos”, dijo López.

ICE no ha revelado hasta el momento la identidad del expulsado, ni las causas de su deportación de Estados Unidos.

Temen represalias





López dice que durante el aislamiento al que fueron objeto “no nos han tratado mal”, pero el grupo teme represalia por parte de las autoridades.

“Nos han mantenido castigados desde el 13 de junio por un abuso que nosotros no cometimos. Ahora estamos exigiendo el despido inmediato de los agentes que nos rociaron gas pimienta, y después nos golpearon. Nosotros ya recibimos un castigo por algo que no hicimos (cometer un delito), ahora viene el turno de ellos de recibir el castigo que se merecen”, apuntó el dirigente del movimiento.

También explicó que el día en que fueron reprimidos, “no nos hablaron en español, solo en inglés, siendo que había agentes que hablan nuestro idioma. Nadie de nosotros habla inglés, por ende, no entendimos lo que nos dijeron en ese momento”.



ICE señala que "la afirmación de que estos hombres fueron golpeados, es una exageración grosera y lamentable".

“Nosotros vamos a seguir en pie de guerra. No estamos agraviando a nadie, solo estamos exigiendo nuestros derechos. Si no tenemos una respuesta en 72 horas, esto va a seguir hasta que logremos una negociación donde se encuentre un abogado. Si no, no queremos hablar con nadie de ICE”, concluyó.