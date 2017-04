El Gobierno se contradice en su versión del dreamer con DACA deportado

El Gobierno de Estados Unidos se contradijo en menos de 24 horas sobre el caso de Juan Manuel Montes, quien parece ser el primer dreamer con DACA deportado de la era Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dice ahora que el inmigrante mexicano de 23 años sí tenía un permiso de DACA hasta enero de 2018, pero que este perdió su validez por una salida sin aviso del país. Horas antes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que depende del mismo departamento y que se ocupó de esta deportación, aseguró que el permiso de Montes había expirado en agosto de 2015.

En un comunicado enviado a Univision Noticias, DHS explica que llegó a la nueva conclusión "después de una búsqueda detallada en los historiales".

Montes, a través de sus abogados, presentó una demanda este martes para pedir explicaciones de por qué fue deportado siendo beneficiario de DACA.

Sin embargo, el caso tiene serias contradicciones entre la versión oficial y la del demandante.

¿Una o dos detenciones?



Los abogados de Montes hablan de dos detenciones de la Patrulla Fronteriza en un lapso de dos días. El Departamento de Seguridad Nacional solamente habla de un arresto.

Montes mantiene que fue detenido por primera vez la noche del 17 al 18 de febrero en Calexico, California, una localidad fronteriza con México. Se olvidó su billetera con el ID y el permiso de empleo en el carro de un amigo y no pudo identificarse cuando un agente de la Patrulla Fronteriza lo detuvo. Dice que fue deportado esa misma noche a México.



El Gobierno, sin embargo, sostiene que la Patrulla Fronteriza no tiene "ningún registro" de haber encontrado o detenido a Montes en esa fecha.

"No hay registros ni evidencias para sostener la declaración de Montes de que fue detenido o llevado al puerto de entrada de Calexico el 18 de febrero", dice el comunicado de DHS.



Los abogados aseguran que una vez en México volvió a cruzar a Estados Unidos y fue detenido por la Patrulla Fronteriza de nuevo.

De ese arresto sí habla el Gobierno. Asegura que Montes fue detenido el 19 de febrero y que admitió –bajo juramento– que acababa de entrar de manera ilegal a Estados Unidos. "Durante su arresto, nunca mencionó que había recibido el estatus de DACA", dice el texto.

Lo dijese o no, no lo habría ayudado: el Gobierno considera que Montes fue detenido tras haber entrado a Estados Unidos de manera ilegal. Los dreamers con DACA no pueden salir del país sin una autorización previa del gobierno, un permiso de viaje.



"El permiso de trabajo de Montes es solo de empleo y no es válido para entrar o ser admitido en Estados Unidos", recalca el comunicado del Gobierno.

De hecho, la agencia de quien depende, USCIS, es clara sobre los permisos de viaje de los dreamers: “Si usted viaja fuera de los EEUU sin antes recibir permiso adelantado, USCIS automáticamente dará por terminada su DACA”.

Melvin Félix y Jorge Cancino contribuyeron a esta nota.