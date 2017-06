Aparecen panfletos falsos en Washington DC para que reporten indocumentados a ICE

Aparecieron en autos y postes de luz en diversas partes de Washington DC. Contienen el logotipo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Y advierten a los habitantes que deben reportar a las personas que viven sin autorización legal en el país.

Son panfletos falsos. Tanto ICE como la alcaldesa de la ciudad advertieron este jueves que no son documentos oficiales ni ciertos.

"Hemos sido alertados de los panfletos relacionados con el Servicio de Inmigración y Aduanas. Por favor sepan que son falsos", escribió la alcaldesa Muriel Bowser en Twitter.



We have been alerted to flyers regarding US Immigration and Customs Enforcement - please know that these are not real. [1/3] https://t.co/fdKfmLm93v

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 1, 2017