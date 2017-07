Un hombre con discapacidad es golpeado por ser gay y otros incidentes de odio que fueron noticia esta semana

Durante la última semana de julio, se hizo oficial que la administración Trump detuvo fondos contra la organización no gubernamental que combatía la violencia de la supremacía blanca. En los meses transcurridos desde las elecciones de noviembre, el grupo llamado La vida después del odio, que trabaja para rehabilitar ex neonazis, había recibido más solicitudes de asistencia de lo que recibieron durante los últimos cinco años. Un portavoz del Departamento de Seguridad dijo que el grupo y la UNC no fueron seleccionados debido a su enfoque en la supremacía blanca.

Univision Noticias forma parte del proyecto 'El reporte del odio', que busca documentar los incidentes y crímenes de odio en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales. Si has sufrido o has sido testigo de uno de estos episodios, puedes denunciar tu caso y ayudarnos a contar tu historia aquí.



Hombre es golpeado en Chelsea por su condición sexual

Un hombre de 44 años se encontraba en la Sexta Avenida de Nueva York el lunes 26 de junio, a las 4 de la madrugada, cuando de repente un desconocido comenzó a golpearle mientras gritaba declaraciones homofóbicas, confirmó el la policía de Nueva York.



En Nueva York miles alzaron sus voces en solidaridad con la comunidad LGBT en los desfiles del orgullo gay que se llevaron a cabo el domingo 25 de junio. New York City Fire Department (FDNY)

Según el reporte al que tuvo acceso Patch, la víctima de la agresión, quien esperaba un autobús para ir a la casa, estaba usando un andador que tenía una calcomanía que apoyaba a la comunidad LGBTQ.

El atacante, que según la policía tiene unos 30 años, huyó de la escena en bicicleta. La víctima fue trasladada al hospital de Bellevue para recibir tratamiento. La policía dijo que lo están investigando como un crimen de odio.

El ataque ocurrió un día después de que decenas de miles de personas participaran en las celebraciones de la Marcha del Orgullo, una ruta que pasó a una cuadra del incidente.

Pintan insulto racista en escuela de Edmonds

El lunes en la mañana, los estudiantes de la escuela Madrona en Edmonds fueron removidos de su salón de clase luego que un maestro y otro empleado descubrieran una insinuación racial y profanidad pintada con spray sobre una claraboya.



" Estábamos muy horrorizados", dijo Karin Butler, coordinadora de maestros en la escuela y madre de dos estudiantes en el aula, quien presentó un informe del incidente al proyecto Documenting Hate.



Madrona School Google Maps

Mientras los administrativos sacaban a los niños, la directora Lynda Fischer documentó el graffiti para un reporte policial, y luego cubrió la claraboya. La clase es una mezcla de estudiantes de primero a tercer grado.

Butler dijo que no esperaba que su familia - sus hijos sean mestizos - tuviera que lidiar con incidentes como éste en Edmonds. El martes, el último día de clases para el Distrito Escolar Edmonds, Butler dijo que su hijo menor no quería ir a la escuela.

"Somos una comunidad muy cercana", dijo. "Así que es realmente desgarrador esto está pasando, y que hay gente que quiere difundir este mensaje".

El Departamento de Policía de Edmonds, en un comunicado, dijo: " Mensajes de odio, desdén político, referencias sexuales y otras vulgaridades fueron pintados con spray en el techo y la claraboya entre el viernes por la noche y el domingo por la mañana". La policía dijo que el graffiti también incluía números, cartas e imágenes no identificables.



Un simpatizante de Trump apunta con su pistola a grupo proinmigrante

Agentes del Sheriff en Cudahy, una ciudad santuario del sur de California, arrestaron este lunes a un simpatizante del presidente Donald Trump que apuntó con una pistola a un grupo de activistas proinmigrantes en una estación de gasolina.

En videos publicados que circulan en redes sociales se observa a Thomas Green, de 51 años y residente de Culver City, apuntando con un arma de fuego a través de la ventanilla del auto que conducía. "¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma!", alertaron algunos activistas y rodearon el vehículo.



Huntington Park han sido blanco de múltiples protestas de organizaciones antiinmigrantes. Tras su declaración oficial como ciudad santuario en 2015, las asambleas de los ediles en Cudahy yhan sido blanco de múltiples protestas de organizaciones antiinmigrantes. Laist

Poco después llegaron oficiales del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD), a cargo de la seguridad en ese municipio.

Edin Enamorado, un residente de Cudahy que también filmó el altercado, relató que pensó que el hombre jalaría el gatillo de su pistola, pero que quizás se detuvo porque muy cerca del lugar se encontraban los agentes del Sheriff. "Yo estaba en estado de shock. Luego me puse a pensar: estuve en peligro y no me asusté", comentó.

Green portaba una pistola y al menos un cargador en su cinturón durante su detención, de acuerdo a una de las fotografías capturadas por el portal LAist. Varios agentes lo rodearon empuñando sus armas hasta que lograron someterlo. Antes que él, tres personas descendieron del vehículo con cautela.



Green fue arrestado bajo sospecha de apuntar con un arma de fuego y luego fue puesto en libertad. Su arma fue confiscada como evidencia. El hombre le dijo al canal Fox11 que es un policía retirado y un veterano de guerra que a diario porta una pistola con autorización.

Una adolescente y su hermano fueron víctimas de un ataque con ácido

Alma Ponce, de 17 años, regresaba a su casa en Dallas, en la noche del 18 de junio, cuando alguien apareció de repente y le lanzó un ácido en el rostro y partes de su cuerpo, en un aparente incidente de odio.

“Estaba muy preocupada por mi cara y no sentía lo de mi espalda y lo de mi pecho, nomás sentía que mi cara estaba quemándose”, relató la joven desde la cama de un hospital a Univision 23.



Una vecina, quien pidió no ser identificada por temor a represalias, dijo a Univision 23 que escuchó el alboroto.



“Gritaban desesperadas”, señaló. Univision 23

La adolescente intentó parar el ácido con la mano, pero al final no solo la alcanzó a ella. Su hermano de 8 años de edad también fue salpicado. El niño tuvo que ser hospitalizado, pero ya fue dado de alta.

El atacante, que llevaba un suéter rojo, guantes y el vaso cuyo contenido le lanzó en la cara, había quitado el bombillo de la entrada y la familia encontró un grafitti con insultos contra la adolescente, por supuestamente salir con hombres afroamericanos, según reportó la estación WFAA.

La policía de Dallas señaló que busca a un hombre que se cree es hispano y enfrenta cargos de agresión agravada. Cualquiera que tenga información sobre el caso se puede comunicar de forma anónima con Crime Stoppers al (214) 373-TIPS (8477).



Incendian un autobús escolar del orgullo judío

Las autoridades de Brooklyn emitieron el jueves imágenes de vigilancia de un hombre que incendió un autobús escolar de colores brillantes que aparece en un popular video musical sobre el orgullo judío.



El autobús se convirtió en un símbolo del orgullo judío cuando fue presentado en un video musical del cantante Benny Friedman. Patch

Alrededor de la medianoche del lunes, el hombre incendió el autobús, que estaba estacionado en la esquina de Maple Street y Troy Avenue, causando daños significativos, según le comentó la policía a Patch.

El vándalo llevaba una camiseta blanca de manga corta con escritura en la parte delantera, pantalones negros y un sombrero de béisbol negro girado hacia atrás.

El autobús se convirtió en un símbolo del orgullo judío cuando fue presentado en un video musical del cantante Benny Friedman.



singer Benny Friedman performs in front of the "mitzvah bus" used in his music video that was torched in Crown Heights over the weekend pic.twitter.com/c9CX2sDFkD — Rachel H. Smith (@rachelholliday) June 27, 2017





En una conferencia de prensa el miércoles, Friedman dijo que el propósito de la canción era " ser fuerte y no avergonzarse de quién eres", informó DNAinfo.

Una página de GoFundMe había recaudado casi $ 3,500 para " recuperar el autobús" desde el jueves por la mañana.



Motivación de los incidentes de odio desde las elecciones FUENTE: SPLC | UNIVISION