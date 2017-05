La web neonazi The Daily Stormer intenta difundir el "hitlerismo" entre los foros en español

Los nazis tratan de llegar a España y América Latina.

"¿Te gustaría escribir una versión en español?" Andrew Auernheimer, uno de los responsables de la web neonazi en inglés The Daily Stormer, mandó hace unos meses este sencillo mensaje a algunos de sus fans hispanoablantes. Así empezó a captar escritores para su nueva versión dirigida a extender su contenido racista y antisemita en España y América Latina, lanzada en abril bajo el nombre El Daily Stormer.



"Hay 500 millones de hablantes de español en el mundo y quiero que cada uno de ellos sea consciente de la amenaza", dice Auernheimer a Univision Noticias en una entrevista telefónica. Con "amenaza", este conocido hacker se refiere al "control judío sobre las finanzas y los medios internacionales, la propagación de la homosexualidad y lo transgénero y el abuso a los niños". Su objetivo es "difundir el hitlerismo", según contó a AP.

El Daily Stormer contiene textos antisemitas sin firmar como "El judío es el enemigo genético de toda la Humanidad" o "Un tercio de los austríacos piensa que el Nacionalsocialismo trajo cosas buenas", ilustrados con caricaturas de judíos como las que se popularizaron durante el Tercer Reich. Además, la web incluye publicaciones racistas y misóginas, algunas dirigidas al púbico latinoamericano como "Chile no es de los chilenos… y de negros la vamos a llenar" o "Judíos ayudan a legalizar venta de marihuana en Uruguay".

Uno de los voluntarios para el proyecto de Auernheimer fue un usuario español que se identifica como JAPR y que en la web firma como Alerta Judiada. "El motivo de la elección es obvio: (el español) es el idioma con mayor número de hablantes nativos, sólo superado por el chino mandarín", escribe en un email. "Otra razón que hacía necesaria la creación de una plataforma en español es que la mayoría de los hispanohablantes no domina un segundo idioma", añade.



Andrew Auernheimer AP

The Daily Stormer en su versión en español tiene colaboradores en Argentina, Chile y Uruguay, aunque el grueso de las personas que escriben son de España, según Auernheimer. España es también el lugar de origen del mayor foro hispanohablante y uno de los foros más activos del mundo, Forocoches, al que El Daily Stormer se refiere desde su cabecera, donde se puede leer "el portal de noticias forocochero".

Forocoches se desvincula totalmente de la publicación neonazi. Alejandro Marín, fundador y propietario del foro, está estudiando tomar acciones legales. "Es un uso parasitario de la marca y, en tanto que se vincula con una ideología racista, podría incurrir en una infracción al honor de la sociedad y el foro", dice Javier Maestre, su abogado. Marín ha bloqueado los enlaces a The Daily Stormer en Forocoches.



Preguntado sobre la referencia a Forocoches, Auernheimer responde que "nuestra comunidad española se enfurece en ese foro y ellos educan a la gente sobre la cuestión judía y la cuestión de los negros en su país", dice. "Es un lugar donde se divierten mucho".

Para JARP, uno de los autorores de la web española que firma como Alerta Judiada, Forocoches representa algo más. Es el germen de la ideología nazi en su país. "En España los foros han cumplido el mismo papel que 4chan o 8chan en EEUU", dice en un email. "El núcleo duro nacionalsocialista y antisemita emergió en Burbuja.info, de ahí se esparció a Forocoches y Foroparalelo".

Pero que algún lector o autor de El Daily Stormer sea "forocochero" no significa que Forocoches -a pesar de su reputación como foro de ideología conservadora- sea un foro nazi.

El troleo como misión

Los usuarios de Forocoches se lo han pasado en grande troleando programas televisivos, enviando centenares de pizzas a la sede del Partido Socialista Obrero Español o inundando al Ayuntamiento de Madrid de propuestas urbanas absurdas.



Una foto publicada en The Daily Stormer identificando a una mujer judía en Whitefish, Montana.

Pero nunca han llegado al grado de The Daily Stormer, que hoy se encuentra hoy en medio de una batalla legal por haber organizado una campaña de acoso contra Tanya Gersh, una agente inmobiliaria judía de Whitefish, Montana. La web desveló información privada de Gersh y otros judíos residentes en esta localidad y presuntamente invitó a su "ejército de trolls" a acosarlos como represalia al boicot que supuestamente inflingieron Gersh y otros en el negocio de la madre del popular líder nacionalista blanco Richard Spencer, localizado en esta ciudad.

Y es que para Auernheimer, que pasó un año en una prisión federal de Pennsylvania por hackear los datos personales de más de 100,000 usuarios de la telefónica AT&T, el troleo es una misión "agresiva" que trasciende la broma.



"El troleo en internet va de meterse en un campo de batalla de ideas y conceptos", dice Auernheimer "Nos divertimos mucho y contamos un montón de chistes, pero debajo de esas bromas hay método que es muy serio: Nuestras culturas están muriendo".

La web antisemita de moda

Fundada en 2013 por Andrew Anglin, The Daily Stormer es una web de marcado tono antisemita, racista y misógino que se ha convertido en uno de los lugares de encuentro predilectos de los nacionalistas blancos.

En The Daily Stormer, todo lo que sucede parece formar parte de una conspiración internacional orquestada por los judíos para dominar el mundo. Para bautizar su publicación, Anglin se inspiró en el periódico propagandístico de la época nazi Der Sturmer, que publicaba una sección de crímenes cometidos por judíos. Y no solo los judíos son el blanco de sus críticas: sus artículos a menudo retratan a las mujeres como "putas" y a los negros como inferiores. En la versión en español tienen una sección llamada "judiadas".

Sus creadores han asegurado recientemente que este cóctel de contenido les ha valido un crecimiento notable de su tráfico web: han sobrepasado a su predecesor, Stormfront, y algunos relacionan su momentum con la campaña y la victoria de Donald Trump, a quien la web ha apoyado de forma incondicional.



Auernheimer asegura que sobrepasan los tres millones de usuarios únicos al mes, pero no está claro que sea cierto. Otros contadores de audiencia consultados por Univision Noticias como Comscore o Quantcast le dan cifras significativamente menores, que oscilan entre los 64,000 y los dos millones.

La versión española cuenta por ahora, según Auernheimer, con unos 10,000 visitantes mensuales, algo que tampoco se puede corroborar.

Nazis en apuros

Univision Noticias publicó en español la semana pasada un reportaje de ProPublica que desgranaba los mecanismos que permiten que una web como The Daily Stormer sobrevivir en internet. En parte, es gracias a los servicios de Cloudfare, una compañía de alojamiento web que se niega a censurar webs de contenido racista por considerarlas amparadas por la primera enmienda, que protege la libertad de expresión en Estados Unidos. En otros lugares, como España y otros países europeos, la ley es diferente y puede perseguir el discurso del odio. Pero El Daily Stormer sigue siendo la web estadounidense de Anglin.

Sin embargo, otros proveedores de servicios online cruciales como Google, PayPal y Coinbase hace tiempo que decididieron cortar el grifo a The Daily Stormer, asfixiando financieramente a la publicación. Para afrontar los cargos del proceso judicial contra Gersh piden donaciones en bitcoins porque "no puede ser confiscado fácilmente por órdenes judiciales".



Hoy, Auernheimer admite que no paga a los colaboradores de El Daily Stormer. "No podemos conseguir publicidad. Los bancos nos cortan el procesamiento de tarjetas de crédito, por lo que es difícil recaudar dinero de suscripciones", dice el hacker. "La gente envía sobres con cheques dentro y esa es la única manera, totalmente no moderna, en términos de pago". A JARP no le importa trabajar voluntariamente: "Nuestro propósito no es generar ningún modelo de negocio", escribe.

A pesar de sus cifras de tráfico, que parecen menores de lo que presumen, y de sus dificultades para manterse a flote, Auernheimer dice que The Daily Stormer está explorando la posibilidad de "crecer horizontalmente" con webs en mandarín, hindi, portugués y francés. "Queremos que todos los pueblos del mundo sean liberados de esta malvada fuente de degeneración y decadencia".