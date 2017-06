Gran incendio en un edificio de apartamentos de 27 plantas moviliza a cientos de bomberos en Londres

Unos 200 bomberos luchan por controlar un incendio enorme ha engullido un edificio de apartamentos de 27 plantas en Londres.

La BBC informa que hay temor a que el edificio se derrumbe. Según testigos hay personas atrapadas por las llamas.

El fuego está consumiendo el edificio desde el segundo piso hasta arriba, según informó la brigada de bomberos de Londres.

La policía fue alertada a las 01:16 am (hora local) de un "gran incendio" en un bloque de aprtamentos en la zona de Lancaster West Estate, al oste de la caiptal británcia, por causas aún desconocidas.

Cuarenta camiones contra incendios y 200 bomberos llegaron al edificio Grenfell Tower, ubicado en Latimer Road, próximo al conocida zona de Notting Hill.

La Policía Metropolitana informó en su cuenta de Twitter que numerosas personas están siendo atendidas por diferentes tipo de heridas. Más de una veintena de ambulancias se encuentran en las inmediaciones del edificio.



Residents continue to be evacuated from the tower block fire in #NorthKensington. A number of people being treated for a range of injuries.

