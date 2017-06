“Vimos cómo un hombre se quemaba en su apartamento”: los testimonios de sobrevivientes del incendio del edificio en Londres

Algunos de los residentes de la torre de Grenfell que lograron escapar del gran incendio que asoló su edificio temprano el miércoles en Londres describieron cómo huyeron cuando las llamas se propagaron por la torre, y fueron testigos de la desesperación de muchos y las muertes de algunos de sus vecinos..

Los sobrevivientes, cuyas pertenencias se presume han sido destruidas, se reunieron en el cercano centro comunitario de Rugby Portobello, donde se les dio agua, ropa y mantas.

Tras seis horas de luchar contra las llamas, 200 bomberos y 40 motores luchaban la mañana de este miércoles por sofocar las llamas en la Torre Grenfell en Latimer Road, cerca de Notting Hill, en el oeste de Londres.

Samira Awil dijo a CNN haber visto a varios cuerpos de "niños, mujeres y hombres" cubiertos con sábanas fuera del edificio. "Ellos literalmente saltaban... deben haber pensado, no vamos a sentarnos aquí y sofocarnos", dijo la vecina del Grenfell.

Tamara Eastmond atestiguó como "un hombre se quemaba hasta morir en su apartamento", según contó a la misma cadena. "Vimos las llamas entrar en su piso y (superarlo)", dijo.

Un joven que vive en en el piso 17 de esa torre dijo a The Guardian que cuando vió los camiones de bomberos llegando al edificio no tenía idea de la dimensión del incendio. Salió a la zona común para ver si funcionaban los ascensores y si la gente estaba alarmada, porque podía oler el humo.



This man managed to escape from the 17th floor with his 68-year-old aunt. He told me how he got out #LatimerRoad pic.twitter.com/d4miXigfN3

— AssedBaig (@AssedBaig) June 14, 2017