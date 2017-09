Cancelan ruta turística de un crucero para evacuar a personas afectadas por el huracán en Puerto Rico e Islas Vírgenes

La empresa de cruceros Royal Caribbean International decidió cancelar una de sus rutas esta semana para enviar el barco a Puerto Rico y las Islas Vírgenes con el fin de sacar a cientos de personas varadas tras el paso del destructor huracán María.

El barco crucero Adventure of the Seas debía partir de San Juan hacia Curacao, Aruba y St. Kitts & Nevis. Ahora llegará a la capital puertorriqueña para realizar un viaje humanitario que partirá de San Juan, pasará por St. Croix y luego St. Thomas. Se estima que en los tres puertos recogerá a unas 3,000 personas, dando prioridad a aquellas que más necesitan ser evacuadas, según dijo el portavoz de la empresa turística, Owen Torres. La operación será coordinada con las autoridades de Puerto Rico.



publicidad

El barco también aprovechará su atraque en las tres islas para dejar suministros humanitarios. Los turistas afectados por la cancelación del viaje recibirán la devolución total de su dinero.



En los últimos días las empresas de crucero que hacen escala en San Juan han tenido que cancelar este destino y cambiarlo por otro debido al daño que sufrió no solo el puerto sino la ciudad de San Juan en general, que está experimentando cortes de electriciddad e inundaciones, lo que limita su capacidad para atender a visitantes de otros países.

Royal Caribbean ya organizó una evacuación similar al enviar dos barcos a St. Thomas y St. Marteen tras el paso del también destructor huracán Irma a principios de mes.

Tanto Adventures of the Seas como Majesty of the Seas sacaron de esas islas a unas 1,700 personas, además de llevar suministros de ayuda.