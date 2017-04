En video: El Honda Civic Type R destruye el record del Nürburgring

Ninel Conde salió al paso de los rumores sobre una supuesta reconciliación con su ex, Giovanni Medina y aseguró seguir sola con sus hijos. Además habló de su escena candente con Cristián de la Fuente.

Eugenio Derbez llegó a Despierta América para presentar su cinta 'How to be a Latin Lover'. Revive todo lo que pasó en su visita en fotos.