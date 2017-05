“He estado en el espacio y les aseguro que los inmigrantes no son extraterrestres”: exastronauta mexicano bromea sobre VOICE

José Hernández, hijo de inmigrantes mexicanos oriundos de La Piedad, Michoacán, hizo historia al convertirse en ingeniero de la NASA y viajar hace ocho años al espacio como astronauta del servicio de transbordadores de la agencia aeroespacial.

Este martes, Hernández fue uno de los voceros que tomó parte en el 'Latino Talks' (Conversaciones Latinas), un evento que la organización Latino Victory realiza desde hace tres años que congregó a las a las figuras más importantes de la comunidad hispana en EEUU de la política y el activismo, el periodismo, el arte y la ciencia.

"He estado en el espacio y les puedo decir que nuestros hermanos que cruzan la frontera no son extraterrestres ("aliens" que en inglés significa extranjeros y alienígenas a la vez)", bromeó el exastronauta José Hernández.



.@Astro_Jose went to space and can tell you: "none of our fellow brothers and sisters crossing the border are aliens" #LatinoTalks2017