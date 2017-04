Boicotean la línea de VOICE para denunciar a inmigrantes con llamadas falsas sobre alienígenas

VOICE, la oficina creada por la administración Trump para dar asistencia a víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, tuvo ayer un estreno accidentado. Varias personas utilizaron la línea de emergencia recién habilitada para que los ciudadanos reporten estos crímenes denunciando que habían sido víctimas de... alienígenas.

"Dije que había sido secuestrado, que un extraterrestre me había llevado a una nave espacial", cuenta a Univision Noticias Alexander McCoy, un veterano de la Marina que promovió en redes el 'troleo' a la oficina para víctimas de crímenes cometidos por indocumentados. Tanto VOICE como el gobierno de Donald Trump se refieren a los inmigrantes que están en situación irregular como 'criminal aliens' (usando una palabra que en inglés puede significar tanto extranjero como extraterrestre). A McCoy se le ocurrió que una forma "graciosa" de mostrar su oposición al lenguaje racista de la administración sería denunciar a alienígenas en lugar de a inmigrantes.



publicidad

Un portavoz de ICE dijo a BuzzFeed News que las líneas de VOICE estuvieron ayer "ocupadas" por personas que llamaron a denunciar episodios falsos. "Ciertamente hay formas más constructivas de hacer que las opiniones sean escuchadas que la de prevenir que otras víctimas legítimas del crimen reciban la información y los recursos que buscan porque las líneas están ocupadas", les dijo un portavoz de ICE. Univision Noticias contactó a ICE y actualizará esta nota tan pronto como obtenga respuesta.

McCoy estuvo en espera 20 minutos y esperó pacientemente a que una operadora lo atendiera. La mujer le leyó un documento legal y el veterano le proporcionó un nombre y una dirección falsos. Cuando finalmente le preguntó qué le había sucedido, McCoy soltó su broma. La mujer le dijo: "Muchas gracias" y le colgó. "Sonaba exasperada", dice McCoy. "Parece que no era la primera persona que lo hacía".

"Quería hacer una declaración sobre que, cuando Trump y los republicanos llaman a los inmigrantes 'aliens ilegales', es una forma de deshumanizarlos y promover el odio, la intolerancia y los estereotipos", dice McCoy, que es parte de una asociación de veteranos progresistas. "VOICE no tiene como propósito resolver crímenes, no es una ley obligatoria, es sólo para difundir propaganda".



publicidad

El veterano dice que este jueves llamó de nuevo a la línea de emergencia y que nadie le respondió el teléfono.

Como este veterano, varias personas que llamaron a VOICE durante el día compartieron sus historias en redes sociales. Estos son algunos de los tuits publicados ayer:

"¿No sería una pena si millones de personas llamaran a esta línea de emergencia para reportar sus encuentros con 'aliens' de la variedad relacionada con ovnis?".



Wouldn't it be a shame if millions of people called this hotline to report their encounters with aliens of the UFO-variety. https://t.co/Cl048Gihnk — Alexander McCoy (@AlexanderMcCoy4) April 26, 2017



"Si alguno de ustedes necesita reportar a 'aliens' del espacio a nuestro gobierno, por favor llamen a su línea de emergencia. Estos son los más buscados".



If any of you need to report space aliens to our government, please call their hotline: 1-855-48-VOICE. Here are some of their Most Wanted: pic.twitter.com/nWnVYdDdpG — Steven Santos (@stevensantos) April 27, 2017



"No olviden llamara 1-855-48-VOICE y dejénles saber si han visto al 'alien' ilegal Sasquatch (también conocido como 'Big Foot') en la frontera".



Don't forget to call 1-855-48-VOICE & let them know if you've seen the illegal alien Sasquatch (aka Big Foot), on the 🇺🇸/🇨🇦 border ! pic.twitter.com/pAfOOR0ZqS — Jordan (@_Jordan_J_) April 27, 2017



"1-855-48-VOICE. Planeo llamar todos los días para denunciar lo mal que estos 'aliens' del espacio me están tratando. ¿Y tú?".



publicidad





1-855-48-VOICE I plan on calling every day to report how badly these green aliens from outer space are treating me. How about you? — Jean Bonifacio (@Jeaniebonotex) April 26, 2017