Militares agreden a corresponsal de Univision Noticias en Venezuela Elyangélica González

La colaboradora de Noticias Univision en Venezuela Elyangélica González fue agredida este viernes por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el exterior del Tribunal Supremo en Caracas cuando transmitía en vivo en una radio colombiana de la que también es corresponsal.

Según el relato de González a Univision Noticias, ella estaba narrando lo que estaba sucediendo a las afueras del órgano judicial, donde un grupo de estudiantes se manifestaban por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias del Legislativo, cuando una decena de agentes de la GNB la abordaron y le quitaron el celular con el que transmitía.



#Ahora Periodista Elyangelica González muestra las agresiones y golpes de los GNB cuando estaba en el TSJ pic.twitter.com/1wvolIBZfE — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) March 31, 2017

"Hubo una voz de uno de los oficiales que dijo: 'quítale el teléfono, rómpele el teléfono' y así hicieron. Me agarraron por el cabello, me tiraron al piso, me golpearon. Yo le dije: ‘por qué me golpeas. Tú eres uniformada, yo soy periodista y solo tengo un teléfono’ (...) Yo les gritaba que era periodista y que estaba haciendo mi trabajo, pero no. Aquí eso es ser un delincuente o, al menos, a mi me trataron así", lamentó.

En el audio de la transmisión de Radio Caracol en la que estaba en vivo en el momento del incidente, se puede escuchar a González contando como evitó ser agredida por un colectivo en el que había un hombre armado cuando interrumpe la transmisión por la llegada de los agentes de la GNB y se oye el forcejeo en el que la mujer defiende su labor como periodista y dice que no se va a retirar.



Un video grabado desde un edificio aledaño muestra a la reportera rodeada por más de una decena de agentes de la GNB que le tiran del pelo y la arrastran por el suelo, mientras González se defiende. Posteriormente, en imágenes publicadas en las redes sociales se pueden ver los rasguños y arañazos en el cuello y en los brazos de la periodista.



Según su recuento de los hechos, ella les pidió a los guardias que le dejaran cubrir un acto al que había sido convocada por la Cancillería para tratar la crisis política de Venezuela, pero los guardias le quitaron el teléfono, la agredieron y le impidieron acceder al evento.

"En este momento todavía muy confundida con lo que pasó porque realmente en todos los años que tengo haciendo reporterismo de calle nunca había sufrido una agresión como esta. Fue una agresión inusitada, desproporcionada", afirmó la reportera en conversación con Noticiero Univision Edición Digital.



La periodista estaba transmitiendo en directo en una radio colombiana cuando fue abordada por la policía militar. Elyangélica González

"Yo me sentía muy segura hasta este momento de estar trabajando en Venezuela. Yo soy una persona que siempre ha trabajado en la calle, me gusta el reporterismo de calle, me gusta escuchar a la gente, pero hoy me di cuenta de que nosotros también somos un blanco y lamentablemente eso nos coloca en una situación diferente", reflexionó. "Hay que cuidarse en este país para cubrir noticias. Lamentablemente la autoridad no quiere que se registren ciertas cosas y por eso lo primero que dicen es guarda el teléfono o te lo quitan (...) Nos colocan a nosotros como si fuéramos el enemigo".

González aseguró que el ministro de Comunicación, Luis José Marcano Salazar, le llamó y le dijo que investigaría los hechos y le aseguró que, aunque creía que estaba en un lugar que no debía, "no iba a tolerar ninguna agresión a ningún ciudadano".



La agresión provocó el repudio del Ministerio de Exteriores de Colombia, país de origen de la radio de la que también es corresponsal la periodista que en un comunicado expresó su "preocupación y rechazo ante este ataque al libre ejercicio de la libertad de expresión de un medio colombiano" y pidió que se den las garantías para el desarrollo de esa profesión.



"Me sentí como si no fuera venezolana, como si no fuera ciudadana de este país. Este no es mi país. Esto no es Venezuela", aseguró González tras la agresión.

Además, afirma que uno de los guardias le dijo que lo que estaba pasando podría afectar a su familia, lo que interpretó como una amenaza y, aunque dice que no tiene claro qué repercusiones tendrá el incidente, tiene claro que quiere seguir desarrollando su profesión.

"Lo único que pienso es que yo soy periodista y me voy a morir haciendo periodismo. Yo tengo que hacer periodismo, no tengo otra opción. Si yo decidí quedarme en este país trabajando, lo que tengo que hacer es mi trabajo. No mentir, no edulcorar, no maximizar, ni minimizar, contar lo que ocurre", sostuvo.



Minutos antes de su detención, la periodista había publicado una foto en su cuenta de Instagram del fuerte dispositivo militar que rodeaba el TSJ.



#AHORA En mi Camino al TSJ ésta es mi vista. #Venezuela #GN #Protesta A post shared by Elyangelica Gonzalez (@elyangelicanews) on Mar 31, 2017 at 5:57am PDT

La decisión del máximo órgano judicial de Venezuela, controlado por jueces nombrados por el chavismo, de asumir este jueves las competencias de la Asamblea Nacional escaló la crisis política venezolana al máximo nivel. Organizaciones internacionales, gobiernos y personalidades políticas emitieron comunicados en los que expresan su rechazo a la sentencia.

