Cinco de los seis acusados por corrupción en Venezuela vinculados a la petrolera PDVSA tienen nacionalidad de EEUU

El presidente Nicolás Maduro confirmó este miércoles que cinco de los seis altos funcionarios arrestados en Venezuela en medio de una barrida anticorrupción en Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos, tienen doble nacionalidad, venezolana y estadounidense.

En un acto de gobierno televisado, Maduro comentó que cuando ordenó la investigación en Citgo no sabía que cinco de los detenidos en la víspera, todos nacidos en Venezuela, tienen también la nacionalidad estadounidense. Esa información, acotó el gobernante, fue suministrada el miércoles por la embajada de Estados Unidos en Caracas.





Maduro enfatizó que eso no hace ninguna diferencia: "Son venezolanos y van a ser juzgados por corruptos, ladrones y traidores a la patria" en Venezuela.

Las autoridades venezolanas detuvieron el martes al presidente de Citgo, José Ángel Pereira, y a cinco vicepresidentes (Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano) por supuesto peculado, lavado de dinero y asociación para delinquir, entre otros delitos.

Dos personas con conocimiento directo del caso que pidieron no ser identificadas por temor a represalias, confirmaron a The Associated Press la doble nacionalidad de los cinco funcionarios, quienes eran vicepresidentes de la filial petrolera, mientras que el sexto, Pereira, era presidente interino.

Según estas fuentes, Pereira tiene residencia permanente en Estados Unidos, pero no tiene pasaporte de ese país.



Asistencia de EEUU

La ciudadanía estadounidense permite a los detenidos recibir asistencia en virtud del derecho internacional. El Departamento de Estado indicó en un comunicado que cuando un ciudadano de los Estados Unidos es arrestado en el extranjero, inmediatamente se solicita permiso para una visita.

El escrito agregaba, sin dar detalles, que Venezuela debe proporcionar información sobre los arrestos a las autoridades estadounidenses a petición del acusado.

Una de las fuentes familiarizadas con el caso dijo a AP que Citgo ha proporcionado una lista con los nombres y sobre la situación de los detenidos a funcionarios estadounidenses.



Primo de Chávez

Maduro también anunció en su intervención que en sustitución de Pereira asumirá la presidencia de Citgo Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez.

"He decidido nombrar como presidente de Citgo al compañero Asdrúbal Chávez, quien ejerció como ministro de Petróleo hasta hace unos meses atrás", dijo Maduro durante un acto político en Caracas que fue transmitido por el canal estatal VTV. "Se va directo como presidente de Citgo, a reestructurar Citgo, a recuperar Citgo, a fortalecer Citgo", agregó.

Chávez, un ingeniero químico que ocupó el cargo de ministro de Petróleo entre 2014 y 2016, estará al frente de las tres refinerías que opera Citgo en Illinois, Texas y Luisiana con una capacidad de 749,000 barriles por día, agregó el mandatario.





Las autoridades venezolanas acusan a los ejecutivos de facilitar supuestamente contratos en condiciones desventajosas para Citgo y fueron acusados, entre otros delitos, de malversación de fondos públicos tras un acuerdo para refinanciar los programas de bonos 2014 y 2015 por 4,000 millones de dólares.

Los arrestos amenazan con tensar aún más las ásperas relaciones entre el gobierno de Donald Trump y Venezuela en momentos que el presidente Maduro se dispone a refinanciar miles de millones de dólares de la deuda externa de este país sudamericano.

Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero el desplome de los precios internacionales del crudo en los últimos años ha sumido al país en una severa crisis económica.



La cifra de detenidos en casos de corrupción que involucran a PDVSA asciende a casi 60 desde agosto, de acuerdo con el fiscal general. Incluye a muchos altos directivos de la firma estatal y de filiales en Venezuela y Estados Unidos.