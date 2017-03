Por estos tuits humorísticos condenaron a un año de cárcel a una joven española

La justicia española condenó este miércoles a un año de prisión a una joven española por la publicación de 13 mensajes en Twitter entre 2003 y 2016 en los que, según los magistrados, humillaba a las víctimas del terrorismo.

La condena, que incluye siete años de inhabilitación absoluta, se debe a comentarios humorísticos que la tuitera escribió en su cuenta sobre la muerte de Luis Carrero Blanco, el jerarca franquista asesinado en un atentado del grupo terrorista ETA hace más de 40 años.

El militar iba en su vehículo oficial cuando estalló una potente bomba en la calle que hizo que su carro saltara un edificio y aterrizara en la iglesia en la que iba a oír misa la mañana del 20 de diciembre de 1973.





La sentencia a Cassandra se basa en el artículo 578 del Código Penal español, que establece como delito el enaltecimiento del terrorismo y protege a las víctimas del "descrédito, menosprecio o humillación". Pero el castigo fue criticado incluso por una de las nietas del propio Carrero, Lucía Carrera-Blanco, que la consideró "desproporcionada y un absoluto disparate", se lee en el diario El País.

Sin embargo, el tribunal en su escrito estimó que la declaración de Vera a los jueces no fue "para nada convincente" como para exculparla. "Las frases utilizadas (...) refuerzan aún más su carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo".





El grupo izquierdista Podemos ha solicitado una revisión de dicho artículo porque, según denuncia, desde que fue reformado por el gobierno del Partido Popular en 2015, se está juzgando a "personas que nada tienen que ver con organizaciones terroristas por proferir manifestaciones que se engloban en el denominado 'humor negro'".

El pasado 20 de enero, el rapero español César Strawberry también fue condenado a un año de cárcel bajo el mismo artículo por la publicación de varios mensajes en Twitter en los que mencionaba a víctimas de ETA y hacía referencia a grupos terroristas. Según la sentencia, los mensajes "alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano".

Según Strawberry, sus mensajes eran humorísticos y eran fruto de su "nihilismo surrealista".



No sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida.

— Cassandra Vera (@kira_95) March 29, 2017