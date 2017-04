The Fate of the Furious aparece repleta de acción en la nieve y en las calles de La Habana, Cuba, como esta carrera entre un desmantelado Chevrolet Fleetline de 1949 y un Ford Custom Coupe de 1956.

La octava entrega de Fast and Furious es una realidad: llega 'The Fate of the Furious' con increíbles autos

La película se estrena en Estados Unidos, presentando una impresionante cantidad de espectaculares vehículos.

