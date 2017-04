Nueva York 2017: Con la nueva Enclave 2018 Buick espera poder subvertir el orden en el mundo de las crossovers de lujo

Buick utilizó al Auto Show de Nueva York 2018 como la plataforma de lanzamiento no sólo de su vehículo más importante sino también de un esfuerzo por ser tomada en serio como un miembro de la comunidad de las marcas de lujo.

Cuando el hermoso sedán concepto Buick Avenir debutó en el Auto Show de Detroit del año 2015 el consenso era que Buick tenía un ganador en sus manos. Todo el mundo daba prácticamente por descontado que el Avenir sería un nuevo sedán insignia para Buick. Y todo el mundo se equivocó, Avenir fue un ejercicio de diseño y no el precursor de un modelo de producción..

Avenir sin embargo no desaparecerá totalmente, al menos no en nombre. A partir de 2018 Avenir se convertirá en un nivel de equipamiento Premium para la línea Buick, de la misma manera que los modelos Denali son las versiones más lujosas de las camionetas de GMC o los modelos Black Label son los máximos representantes de la línea Lincoln. Una maniobra que puede tener más beneficios para la marca que los que los amigos de Buick se imaginan. Después del fuerte viraje hacía el lujo internacional, o alemán, dado por Cadillac, la línea Avenir de Buick pueden convertir a esa marca en la defensora del concepto tradicional de lujo más relajado y menos pretensioso que el público estadounidense medio favorece y al cual aspira. Sospechamos que este es un arreglo con el que Cadillac no tendrá ningún problema.



El debut de Avenir llega en las ruedas de la segunda generación de la Buick Enclave 2018, la exitosa camioneta crossover tamaño familiar de Buick. El vehículo es el apropiado ya que la Enclave no sólo es el producto más vendido de la marca sino que además la crossover familiar representa uno de los tipos de automóvil con mayor crecimiento en el mercado americano.

La nueva Buick Enclave, el séptimo modelo nuevo de Buick en los últimos dos años, tiene todas las mejoras que hay que esperar de la nueva generación de un modelo existente: diseño, prestaciones y desempeño notablemente mejorados. Por ejemplo, a pesar de que la nueva camioneta tiene una base de ruedas más grande que su predecesora su radio de curva el 1.4 pulgadas menor que el de la camioneta saliente. Pero lo realmente importante es que la nueva Buick Enclave es una camioneta que luce a simple vista y en sus prestaciones, competitiva con las grandes ligas del segmento: Audi Q7, Infiniti QX60 y Acura MDX.



La nueva Buick Enclave Avenir 2018 debutó en un evento privado en los muelles de Chelsea en Nueva York el pasado martes. Simón Gómez

Un dato curioso es que Buick ni se molestó en referirse a la nueva Enclave como una SUV. Esta definitiamente es la madre de todas las crossovers.

Un cabina excepcionalmente hermosa y moderna nos recibe después de contemplar un exterior muy americano y ambicioso que deja de un lado lo convencional, así como la tentación de imitar a sus competidores, y adapta al mundo de las camionetas mucho de las líneas que hicieron tan exitoso al Buick Avenir Concept en 2015.

El auto está lleno de tecnologías diseñadas tanto para el confort del pasajero como el ionizador del aire en la cabina, equipo de sonido Bose Premium con 10 bocinas o un aislamiento extremo para lograr una cabina más silenciosa que la del modelo saliente, pero no descuida la seguridad proporcionando un cúmulo de tecnologías de seguridad activa y pasiva de rigor en los automóviles modernos como rigidez estructural mejorada, disponibilidad de tracción integral y la posibilidad de equiparla con 17 radares, cámaras y sensores ultrasónicos.



Bajo el capó regresa el motor V6 de 3.5 litros de desplazamiento que equipa al modelo actual y que Buick estima que producirá en esta ocasión un total de 302 caballos de fuerza y 260 millas pie de torque. El motor estará acoplado a la versión Buick de la nueva transmisión automática de 9 velocidades diseñada conjuntamente entre General Motors y Ford. Las cifras definitivas así como la guiatura de precios serán publicadas cerca de la fecha de lanzamiento el próximo otoño.



