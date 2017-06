Donald Trump vuelve a arremeter contra el alcalde musulmán de Londres y éste le responde

El presidente Donald Trump arremetió nuevamente este lunes contra Sadiq Khan, el alcalde musulmán de Londres, por haber publicado un comunicado en el que afirmaba que "no hay razón para estar alarmado" tras los ataques terroristas del fin de semana. Trump calificó sus palabras como una "patética excusa".



Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017



Y aunque no fue por Twitter, el alcalde respondió los ataques del mandatario estadounidense. En una entrevista con BBC, aseguró: "Algunas personas prosperan en la enemistad y la división. No dejaremos que Donald Trump divida a nuestras comunidades". Luego aseguró que no había tenido tiempo de responder los tuits del mandatario estadounidenses: "Honestamente tengo cosas mejores y más importantes en las que enfocarme".



Este nuevo ataque se produce después de que el mandatario estadounidense lanzara uno de sus dardos en Twitter el domingo criticando dichas palabras. Además, Trump dijo que "debemos de dejar de ser políticamente correctos y dedicarnos a trabajar en la seguridad de nuestra gente. Si no somos inteligentes, va a empeorar".

Además, Trump utilizó los ataques para llevarlo al plano nacional y afirmó que "necesitamos el veto migratorio como un nivel exta de seguridad", en referencia a su orden ejecutiva que prohibía la entrada a personas de sies países musulmanes y que fue paralizada por la justicia.



At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017



Tras las palabras de Trump, la primera ministra Theresa May salió en defensa Khan después de que fuera preguntada por los periodistas. May, que no se había referido hasta este lunes al ataque contra el alcalde, sostuvo que Trump se equivoca al atacar a la máxima fugura de la capital británica.

Después de que May rechazara pronunciarse sobre los mensajes de Twitter de Trump, finalmente dio su opinión tras la presión de la prensa y sostuvo que "Sadiq Khan está haciendo un buen trabajo" en una conferencia de prensa en el centro de Londres.



"Es equivocado decir cualquier otra cosa", añadió May.

La primera ministra ha sido fuertemente critiacada en Reino Unido, especialmente por el principal grupo de la oposión, el Partido Laborista, por no haber salido en defensa antes del alcalde londinense.

Los medios de comunicacion en Reino Unido han señalado que May se ha mostrado reticente a lanzar críticas contra su homólogo estadounidense. De hecho, la prensa resaltó que su nombre no estuvo presente en el comunicado que varios líderes europeos -entre ellos los de Francia y Alemania- publicaron la pasada semana para atacar a la nueva administración estadounidense por retirarse del Acuerdo de París.



Este lunes, en la misma rueda de prensa en la que defendió al alcalde, sí aprovechó para dejarle saber su "decepción" por dicha decisión.

El Reino Unido celebra elecciones generales este jueves 8 de junio, después de que May adelantara los comicios con motivo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

May, que lideraba entonces los sondeos, se encuentra ahora seguida muy de cerca por Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, quien ha pedido la dimisión de la primera ministra por haber prescindido de 20,000 agentes durante los seis años que estuvo al frente del Ministerio del Interior.



