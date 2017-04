Madre vio en directo por Facebook la muerte de su hija que su padre transmitió por la red social

Jiranuch Trirat, de 22 años, estaba viendo la red social por casualidad con su hermano cuando le salieron las imágenes del asesinato de su bebé de 11 meses. "Le perdono porque llenarse de ira por mucho tiempo no va a devolverme a mi hija", dijo la joven tailandesa tras el homicidio.

La madre tailandesa de una bebé de solo 11 meses cuya muerte fue transmitida por Facebook Live vio en directo por la red social cómo su novio ahorcaba a su hija en una zotea el pasado lunes.

Jiranuch Trirat, de 22 años y originaria de Phuket, una zona turística en el sur de Tailandia, dijo que se encuentra destrozada después de ver cómo su novio, Wuttisan Wongtalay, colgó a su hija Natalie en un edificio abandonado, justo antes de quitarse él mismo la vida.

"Estaba con mi hermano mayor y él se conectó a Facebook", contó a la agencia este jueves desde un templo en su región natal donde se están celebrando estos días rezos por la pequeña antes de que sea cremada este sábado.

"Él estaba mirando su página y de repente los dos vimos la transmisión en directo. Me puse a mirar y lo vi (a su novio) que tiró a mi hija con una cuerda y no pude seguir viendo eso", explicó Jiranuch.

La policía explicó que Wuttisan, de 20 años, mostró cómo la ahorcó y luego recuperó su cadáver antes de suicidarse él.

Ante estas imágenes, los familiares llamaron a las autoridades y comenzaron a buscar tanto a la menor como al padre. La policía encontró los cuerpos de los dos sin vida. Pese a que aún no hay una explicación oficial, las autoridades creen que el hombre sufría algún tipo de paranoia y pensaba que la madre de la niña lo estaba engañando con un amante.



Asesinatos en vivo en Facebook: ¿es algo que la red social puede evitar? /Univision 0 Compartir

El incidente, que causó una gran conmoción en Tailandia y en el resto del mundo, permaneció grabado por varias horas en Facebook, lo que supuso fuertes críticas a la compañía liderada por Mark Zuckerberg. La muerte de la bebé fue vista 112,000 veces, mientras que el suicidio del padre fue visionando unas 258,000 veces. Las imágenes también aparecieron en el portal de videos YouTube.

Pese a la difusión en estas plataformas, Jiranuch sostuvo que no guarda rencor a Facebook. "No le hecho la culpa. Ellos no son parte del problema. Podemos elegir entre transmitir felicidad o tristeza", dijo a AFP.

La joven madre también reconoció que ella y su novio frecuentemente discutían, especialmente por el exmarido de ella. Además, reveló que él "abusaba frecuentemente" a su hijo. Por el contrario, Wuttisan siempre había cuidado a su hija mientras ella asistía a clases.



publicidad

Pese a la muerte de su bebé, Jiranuch ha decidido no guardar rencor al agresor: "Le perdono porque llenarse de ira por mucho tiempo no va a devolverme a mi hija".

La dificultad para evitar la transmisión

Este suceso se produjo solo dos semanas después de que un hombre asesinara en Clevelant (Ohio) a un anciano que eligió al azar y colgara su muerte en la red social.

"Facebook, al igual que YouTube y las otras redes sociales, no son capaces de monitorear todo lo que se sube. De este modo, la responsabilidad cae en nosotros", dijo Karen North, profesora de redes sociales digitales.

"En el caso de delitos violentos, ¿cómo se sabe si es un crimen real o una película que alguien publicó?. No se sabe. Así que les resultará muy difícil a los robots tomar decisiones humanas", añadió North

Tras el suceso en Ohio, muchos pusieron sus ojos en el fundador de Facebook, que acabó reconociendo su incapacidad para que la empresa pueda gestionar la violencia. "Nos queda mucho por hacer (en cuanto a seguridad). Y esto es evidente con la tragedia de Cleveland".