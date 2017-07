Hallan los cuerpos de cuatro niños y su padre apuñalados en una vivienda al norte de Atlanta

La policía encontró en la madrugada de este jueves los cuerpos de cuatro niños y su padre apuñalados en una vivienda de Loganville, una localidad al norte de Atlanta, Georgia.

La madre de los niños -y esposa del hombre asesinado- fue detenida y es la principal sospechosa del múltiple crimen. La oficial de la policía del condado de Gwinnett, Michele Pihera, afirmó a los reporteros que la mujer es sometida a interrogatorios.

Las autoridades encontraron a un quinto niño herido, aunque se desconoce cuál es la gravedad de sus heridas.



Homicide update: All children were under age 10, adult male was in his mid 30s. Female suspect and male victim were parents to all children pic.twitter.com/ZHV0s7Wdpv

— Gwinnett Police Dept (@GwinnettPd) July 6, 2017