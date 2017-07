El director de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Thomas Homan, aseguró este miércoles que su oficina se enfocará en la captura de miembros del grupo criminal Mara Salvatrucha (MS-13), al que considera el más violento existente en el país.

En declaraciones a The Daily Caller , Homan indicó que sus agentes “se están tomando muy en serio” la proliferación de pandillas en Estados Unidos, especialmente la MS-13 , porque "parecen ser los más violentos en estos momentos y piensan que pueden actuar con impunidad”.

Homan, quien antes de ser nombrado por Trump en enero pasado estaba al frente de la división del ICE encargada de las deportaciones, afirmó que los agentes de inmigración encargados de detener a los miembros de la Mara son mayores que los integrantes del grupo criminal.



“Mi pandilla es más grande que la de ellos, y vamos a sacarlos. Esa es la meta, el presidente apoya eso, vamos a cumplir con la promesa del presidente y vamos a sacar a la MS-13 tanto como podamos", afirmó.

Desde su llegada a la presidencia, Trump se ha referido a la pandilla originada en Los Ángeles en la década de 1980 como una amenaza para la seguridad pública de Estados Unidos y ha prometido su erradicación.

"Las débiles políticas inmigratorias del gobierno de Obama permitieron la formación de pandillas de la MS-13 en ciudades de todo Estados Unidos. ¡Las estamos removiendo rápidamente!", tuiteó Trump en abril pasado.



The weak illegal immigration policies of the Obama Admin. allowed bad MS 13 gangs to form in cities across U.S. We are removing them fast!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2017