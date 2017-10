Los cinco pasos para llenar el FAFSA: el formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes de 2018-2019 ya está disponible

Llenar y presentar el formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) es gratuito y es el principal medio para acceder a una gran fuente de ayuda económica para pagar la universidad. Es importante completarlo porque muchos estados e institutos de educación superior usan los datos de ese formulario para determinar si el estudiante tiene derecho a recibir otras ayudas financieras. El único requisito para poder hacerlo es tener seguro social.

“FAFSA es una ayuda económica para estudiantes que tengan papeles, que tengan una situación migratoria legal y es totalmente gratis. Se trata de ayuda del gobierno que no tiene que ser pagada; es una beca que llega casi a 6.000 dólares. Imaginen a un joven que quiere ir a un community college durante dos años, con esta beca puede estudiar completamente gratis”, explica Juan García director del centro para igualdad en el aprendizaje de ACT, para ilustrar la importancia de llenar este formulario.



El único impedimento para aplicar a esta ayuda es que el estudiante debe tener un número de seguro social. Pero si el estudiante tiene uno y sus padres no, no hay problema. "Al momento de llenar el formulario, cuando les pregunten por el seguro social de sus padres solo deberán poner ceros. Es un derecho y el departamento de educación no comparte esa información con inmigración”, destaca García.



En caso de que el estudiante sea dependiente, lo primero que se hace es llenar la información demográfica de los padres. Glen Cooper/Getty Images



Los estudiantes indocumentados no reciben esta ayuda federal. Tampoco los beneficiarios de DACA, pero es posible que tengan derecho a recibir la ayuda económica de un estado o de la universidad. Por eso, es recomendable que rellenen el formulario de FAFSA porque es usado por la mayoría de los estados y de las universidades para determinar la situación de necesidad del joven.

“Si bien el estudiante indocumentado no recibe ayuda federal debe animarse a llenar FASFA, porque las universidades de élite tienen dinero especial para jóvenes como ellos, pero hay que decirles sin miedo que no tienen documentos”, explica Mónica Nelsas, de la oficina de ayuda a los padres del departamento bilingüe/ESOL de las escuelas públicas del condado de Broward, Florida.



La especialista recomienda que este grupo de jóvenes llene la planilla FAFSA de forma manual, la imprima y la envíe. Y, aunque recibirán como respuesta un mensaje que indica que el gobierno federal no les dará ayuda, se les calculará el Expected Family Contribution con lo que pueden aplicar a las ayudas financieras de las universidades.

Si el estudiante es extranjero hay algunas particularidades que lo hacen elegible de poder aplicar al FAFSA. Por ejemplo, que sea refugiado, que se le otorgó un asilo, que tenga una Visa T (víctimas de tráfico humano) o si es extranjero autorizado/inmigrante maltratado, entre otras.

A continuación resumimos los pasos principales que hay que seguir para llenar el FAFSA:

Primer paso: Crear una FSA ID

Para rellenar online el formulario de FAFSA se debe crear una FSA ID, que permite a los usuarios ingresar de manera electrónica información personal en el sitio de internet. Esta es la opción más aconsejable, porque permite hacer correcciones. Pero el formulario también se puede llenar en formato PDF o en de forma impresa, aunque este último se debe solicitar al 1-800-433-3243 ó 334-523-2691, y luego enviarse por correo postal.

La FSA ID se utiliza para firmar documentos en forma digital, de manera que es equivalente y tiene el mismo valor legal que una firma escrita. Es por eso que no debe compartirse con nadie, porque se estaría en en riesgo de ser víctima de un robo de identidad. Si los padres tienen que firmar los formularios de sus hijos deben crear su propia FSA ID.



Segundo Paso: rellenar el formulario

Una vez se tenga la FSA ID se debe seleccionar el formulario idóneo para cada estudiante. Las formas 2017-1018 han estado disponibles desde octubre 1 de 2016 y lo estarán hasta junio 30 de 2018. Lo deben llenar los estudiantes que planean empezar sus estudios superiores hasta el 30 de junio de 2018. Este grupo de estudiantes deberá consignar la declaración de impuesto de 2015.



Los formularios FAFSA 2018-2019 están disponibles desde octubre 1 de 2017 hasta junio 30 de 2019, y son para los estudiantes que tienen previsto cursar estudios superiores entre el 1 de julio del 2018 y el 30 de junio del 2019. Este grupo de personas necesitará la declaración de impuestos de 2016.



Lo primero que hay que llenar en el formulario es la información demográfica del estudiante. Más adelante se le pide enumerar todas aquellas escuelas a las que está considerando asistir, incluso si no ha aplicado todavía o no ha sido aceptado aún. Eso no perjudica en nada la aplicación. La persona que llena el formulario de manera digital puede modificar su lista para eliminar algunas universidades e incluir otras según sea el caso necesario.



Para FAFSA no importa el orden en que fueron anotadas las escuelas, pero para algunas ayudas estatales si se exige que se enumeren las instituciones en orden específico según la preferencia del estudiante.

Si un estudiante llenó un formulario FAFSA el año pasado y quiere hacerle algún cambio o ajuste deberá pulsar “Regresar a FAFSA” en la página de inicio, y seleccionar “Renovación de FAFSA”. Las preguntas que no tienen que ver con datos financieros serán completadas de manera automática, pero el resto de la información que haya cambiado con respecto al año pasado debe actualizarse.

Tercer paso: completar la información financiera

Las respuestas que el joven de a una serie de preguntas que están en el formulario le permitirá saber si el estudiante es dependiente o independiente. Esto se hace para saber si debe reportar solo su información económica o es necesaria también la de sus padres.





En caso de ser dependiente, lo primero que se hace es llenar la información demográfica de los padres. Luego se pasa a los datos financieros. Si los progenitores están casados, o si no lo están pero viven juntos, se debe enviar la información de los impuestos de ambos; pero si el joven vive más tiempo del año con uno de los dos tendrá que enviar solo la información de ese padre, porque es de quien recibe el mayor apoyo económico. Y, si ese padre/madre está casado con otra persona entonces deberá consignar también la información de esa nueva pareja.

Para transferir la información de impuestos al formulario FAFSA con la herramienta IRS Data Retrieval Tool (DRT):

Inicia sesión en tu formulario FAFSA o comienza con una aplicación. En la sección financiera del formulario de Internet, busca el botón ‘Link to IRS si eres elegible de usar IRS DRT'. Dale click al botón ‘Link to IRS’ e inicia sesión en tu FSA ID para ser transferido al IRS para recuperar tu información. Una vez que estés en la página oficial del IRS, coloca tu información exacta como aparece en tu devolución de impuesto y pulsa el botón ‘Submit'. Chequea la caja ‘Transfer My Tax Information into de Fafsa Form’, y dale click el botón ‘Transfer Now’. Sabrás si tu información de impuesto fue transferida satisfactoriamente porque el botón ‘Transferred from the IRS’ se pondrá en el lugar del IRS información en el formulario FAFSA.





En caso de que el estudiante sea considerado dependiente, pero sus padres no lo apoyan o se niegan a suministrar su información económica, el jóven puede ser considerado independiente. En ese caso, cuando en el formulario se pregunte si el joven puede proveer la información de sus padres debe responder NO.

Cuarto paso: fijarse en las fechas de entrega

Los formularios muestran una lista de fechas de entrega máxima para introducirse, que pueden ser federales, estatales o por escuelas. Si tiene dudas al respecto, las puede también chequear aqui: https://fafsa.gov/deadlines.htm

Estas fechas de entrega son muy importantes, porque de ellas dependerá el momento preciso en el que el estudiante tendrá que enviar su FAFSA para no perder la oportunidad de que su aplicación sea vista por la instancia pertinente a tiempo.



Quinto paso: firma y envío

El último paso consiste en que el joven firme y envíe el formulario. Bien sea de forma online o física, sin la firma el formulario no estará completo. Si se trata de un estudiante dependiente, sus padres también deberán firmar el documento usando su propia FSA ID antes de enviarlo.

Después de enviar su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes el joven recibirá un Informe de Ayuda Estudiantil que resume la información que proporcionó. Para recibirlo por correo electrónico debió haber suministrado una dirección. De lo contrario, lo recibirá por correo postal.





Luego de esto, la información es compartida con las distintas universidades y demás escuelas que fueron listadas por el estudiante en la aplicación. La oficina de ayuda financiera de cada escuela o estado usará estos datos para determinar la ayuda que podrán darle a cada estudiante.

Si desea tener un cálculo aproximado de lo que recibiría puede probar el FAFSA4caster.