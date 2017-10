Preguntas y respuestas para estudiantes que van a aplicar a la universidad

Inscribir materias avanzadas desde noveno grado, practicar con exámenes de prueba, presentar más de una vez los test estandarizados si no se está conforme con la puntuación inicial y participar en actividades extracurriculares, puede ayudar a los estudiantes a obtener un mejor resultado en el momento de aplicar a la universidad. La organización y el apoyo de los consejeros de las escuela también son claves para no que no se pierdan en el camino.

Existen dos tipos de exámenes estandarizados: el ACT y el SAT. La mayoría de las universidades piden uno u otro, pero lo recomendable es que el joven tome los dos para ver en cuál obtiene mejores resultados. De los más de 2 millones de estudiantes que este año tomaron el ACT, más de 300,000 son de origen hispano. Juan Garcia, director del centro para igualdad en el aprendizaje de ACT, comentó a Univision Noticias que ha sido "un grupo diverso: estadounidenses de primera generación, de bajos recursos, minorías y, lo más importante, es que los puntajes no bajaron”.



A continuación respondemos las preguntas más frecuentes sobre los exámenes estandarizados:

¿Qué áreas de conocimiento miden estos exámenes?

Cada prueba mide algo diferente. El ACT evalúa más el conocimiento de información en cuatro asignaturas (inglés, matemáticas, lectura y ciencias) o cinco si incluye la sección de escritura del ACT Plus Writing, con el que se debe escribir un ensayo. El SAT evalúa más el razonamiento y la aptitud, y está dividido en tres secciones: lectura crítica, matemáticas, y escritura; el SAT Subject Test es una oportunidad para demostrar conocimiento más avanzado en distintas áreas: matemáticas, ciencias, inglés, historia e idiomas.

¿Cuántas veces se pueden tomar los exámenes estandarizados?

La mayoría de los estudiantes toman estos exámenes dos o tres veces para mejorar su puntaje. Datos del ACT aseguran que cuando los alumnos toman esta prueba por segunda vez suben alrededor de dos puntos.





¿Cuál es el mejor momento para que el estudiante comience a prepararse para aplicar a las universidades?

La mayoría de los estudiantes toman los exámenes estandarizados en los grados 11 y 12, pero deben prepararse con mucha anticipación. La mejor manera de hacerlo es tomando las clases más rigurosas desde que se está en noveno grado, y mantener buenas calificaciones hasta que se termine el último año de clases. Además, el alumno debe hacer una lista de las universidades donde quisiera estudiar y planificar reuniones con el consejero de su colegio para modificar y mejorar esa lista.



Si se pasó la fecha de inscripción para un examen estandarizado ¿Qué se puede hacer?

Los estudiantes tienen oportunidad para registrarse después, pero con un costo adicional.

¿Es importante el papel del consejero en el proceso de aplicación para los exámenes estandarizados? ¿Puede un estudiante encargarse de todo este trámite sin su guía?

El consejero es súper importante en esta etapa. Ayudará al alumno a revisar su carga académica para asegurarse que está tomando las clases adecuadas para su preparación universitaria. También facilitará al joven el proceso de encontrar becas nacionales o locales que correspondan a sus calificaciones, intereses, y actividades. Además, puede ayudar a los estudiantes que requieran utilizar de un Fee Waiver (un cupón para no pagar al presentar el test).



¿Cuál es el acompañamiento más idóneo que le deben dar los padres a los hijos en esta etapa?

Lo más importante es el apoyo moral de los padres, guardianes y familiares. Según Garcia, hay que animarlos y decirles que sí pueden lograr buenos resultados, y que, si bien no es una tarea fácil, porque requerirá de mucho esfuerzo, será la vía para completar la educación que los acompañará siempre.

¿Cuáles son las asignaturas que deben inscribir los jóvenes para garantizar una mejor preparación para los exámenes estandarizados?

El estudiante debe tratar de tomar las clases más exigentes o avanzadas ofrecidas en su preparatoria, pero debe mantener buenas calificaciones. Muchas universidades prefieren que los estudiantes hayan tomado cuatro años de inglés, tres o cuatro años de ciencias con laboratorio (biología, química y física), tres o cuatro años de matemáticas (álgebra I y II, geometría, cálculo, y trigonometría), tres o cuatro años de ciencias sociales (geografía, historia estadounidense, historia mundial, y gobierno), al menos un año de un segundo idioma, y algunas clases de artes y/o materias electivas.

¿Tener buenas calificaciones exime a los jóvenes de una preparación adicional para los exámenes estandarizados?

Lo aconsejable es familiarizarse con el formato de estos exámenes, con los tipos de preguntas existentes en ellos, la manera como están presentadas y las instrucciones para cada tipo. Practicar con exámenes de ejemplo le permitirá al estudiante manejar su tiempo de acuerdo a sus conocimientos y habilidades.







¿Cuál es la mejor estrategia para responder estos exámenes?

La primera es distribuir el tiempo, porque en el caso de los textos largos no se debe dedicar demasiado tiempo a una sola lectura. También se debe leer detenidamente las instrucciones de cada exámen porque en el ACT, por ejemplo, las pruebas de inglés, lectura y ciencia piden la mejor respuesta, mientras que el de matemáticas pide la correcta. Los especialistas aconsejan responder primero las preguntas fáciles y usar la lógica en las más difíciles, marcar con precisión las respuestas y, a la hora de corregir alguna se debe borrar y no tachar.

¿Los alumnos que no hablan inglés como primera lengua tienen ayuda en los exámenes estandarizados?

Juan Garcia asegura que este año el ACT ofrecerá ayuda para estos estudiantes. “Van a tener más tiempo para tomar el exámen y podrán usar un diccionario en su idioma (hay nueve considerados), de manera de que si hay una palabra que no entienden puede ver su significado en un diccionario aprobado por ACT”.



¿Cuánto cuesta la inscripción para un examen estandarizado?

El año escolar 2017-2018 para presentar el ACT se deberá pagar un fee de 46 dólares y de 62.50 dólares si se toma el test de redacción. El SAT cuesta 46 dólares y 60 dólares con Essay (ensayo). Por su parte, cada SAT Subject Test cuesta 26 dólares la inscripción (que contempla un día de exámen en el que se pueden tomar hasta tres pruebas), cada materia adicional implica un pago de 26 dólares, excepto el exámen de idioma con escucha que cuesta 21 dólares y se presenta sólo en noviembre.

¿Qué documentos tiene que consignar el estudiante para solicitar a su consejero un Fee Waiver para cubrir el costo del examen?

Para obtener un ACT Fee Waiver el estudiante debe cumplir con estas tres condiciones:

Estar inscrito en una escuela secundaria en los grados 11 o 12,

Que sea un ciudadano estadounidense o que esté presentando en Estados Unidos, un territorio de Estados Unidos o Puerto Rico.

Cumplir con uno de los indicadores económicos que están listados en el formulario de ACT Fee Waiver.

En el caso del SAT Fee Waiver la organización mide las condiciones del joven: si está inscrito o es elegible de recibir el almuerzo en el colegio, dependiendo del ingreso de los padres, si está inscrito en un programa federal o local que ayude a estudiantes de bajos ingresos, si su familia recibe asistencia pública, si vive en una vivienda subsidiada, albergue, si es un sin hogar o si se está bajo la custodia del estado o en un orfanato.

¿Hay estudiantes que por su estatus legal o el de sus padres no son aptos para pedir un Fee Waiver?

No. Ni en el ACT, ni el SAT, pedirán su estado migratorio ni el Social Security para la inscripción.

Además de inscribirse a tiempo y prepararse para los exámenes estandarizados, ¿qué otras cosas deben hacer los estudiantes para ser atractivos para las universidades a las que aspiran?

Es recomendable que el estudiante participe en actividades extracurriculares, porque las universidades quieren ver que el joven haya estado activo en clubs y/o deportes, que haya hecho algún trabajo de voluntariado o servicio comunitario. Es una manera de demostrar que el aspirante ha contribuido con su comunidad, es comprometido, dedicado y hace un manejo eficiente de su tiempo.



Cuando un estudiante obtiene mal puntaje en un examen estandarizado ¿debería darse por vencido?

No. Lo más aconsejable es tomar de nuevo el examen para subir su puntuación, tomar clases más rigurosas y seguir preparándose. Hay muchas opciones después de la escuela para ellos: universidades de cuatro años, públicas, privadas, community colleges y escuelas técnicas. Como apunta García: “Todos pueden seguir avanzando. Si bien el puntaje es importante para las universidades, también están buscando un estudiante completo, quieren ver qué más han hecho, si han trabajado, hecho voluntariado, si hacen deportes, aprenden música o actuación. Todo esto le permitirán ser más exitoso”.