La potencia no es para todo el mundo: conductor borracho destruye un Subaru WRX en aparatoso accidente

El diario The Oregonian, citado por nuestra publicación hermana Jalopnik, reporta que un hombre aparentemente bajo la influencia sustancias estupefacientes destruyó su recién adquirido Subaru WRX del año 2015. El Subaru WRX es un potente y ágil automóvil que, cuando los sentidos no están impedidos, proporciona una de las más extraordinarias experiencias disponibles por menos de 35,000 dólares. En las manos equivocadas sin embargo, al igual que cualquier otro automóvil, puede ser una receta para el desastre.



Según el vocero del departamento de policía del condado de Linn en el estado de Oregón, Joshua Parian de 33 años de edad, estaba “haciendo alarde” de su nuevo vehículo a las 3 de la mañana, cuando perdió el control al tratar de tomar una curva a alta velocidad en la ciudad de Albany. El auto rodo sobre un jardín, donde el pasto dificulta notoriamente la maniobrabilidad de cualquier vehículo, para luego golpear un poste eléctrico y finalmente terminar estrellándose en una casa.



Parian no sufrió lesiones, pero lo mismo no puede decirse de su pasajero quien tuvo que ser liberado del asiento trasero para ser trasladado al un hospital para el tratamiento de lesiones que no amenazaban su vida, ni del vehículo mismo que terminó totalmente destruido.

El conductor fue arrestado bajo cargos de sospecha de conducir un vehículo de motor bajo la influencia de sustancias tóxicas, riesgo temerario, manejo irresponsable, conducta criminal en segundo grado y asalto.



