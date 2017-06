Al menos 18 arrestados en las protestas en Minnesota tras absolver al policía que mató a Philando Castile

Miles de personas protestaron en St. Paul, Minnesota, hasta la madrugada de este sábado tras conocerse el veredicto que exonera de culpa al policía que disparó mortalmente el pasado año contra el afroamericano Philando Castile frente a su novia y su hija que transmitió en vivo su muerte. La marcha se saldó con 18 arrestados.

Unas 2,000 personas marcharon por las calles de la capital, según datos de la policía estatal, con carteles pidiendo justicia y el lema "La vida de los negros importa" (#BlackLivesMatter) y un grupo a parte se concentró en las afueras del Capitolio de Minnesota donde depositaron flores.

La marcha transcurrió pacíficamente, aunque a última hora del viernes unos 500 manifestantes entraron en la autopista I-94 bloqueando el tráfico en ambas direcciones.

La patrulla estatal de caminos informó que tras varias advertencias para que se dispersaran procedió al arresto de 18 personas, indicó en un mensaje en Twitter.



18 persons were arrested on the freeway. They will be booked at Ramsey County.

— State Patrol PIO (@MSPPIO) June 17, 2017