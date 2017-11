Shakira cancela el primer concierto de su gira: horas antes se le vio exhausta con Piqué y los nenes

La cantautora colombiana Shakira despertó este martes a sus fans con malas noticias, pues informó que por órdenes médicas se vio obligada a retrasar el comienzo de su tan anticipada gira 'El Dorado'.

Shakira, nominada a seis premios Latin GRAMMY 2017, compartió la información a través de sus redes sociales, donde hizo constar su tristeza por la decisión que se vio obligada a tomar. "Me encuentro muy triste de no poder realizar el primer concierto de mi gira este 8 de noviembre en Colonia (Alemania)... Siento muchísimo no poder realizar este primer concierto como estaba planeado", escribió la cantautora colombiana.



De acuerdo con la información que redactó en inglés y español, durante los últimos días "intensos de ensayos", forzó tanto sus cuerdas vocales que los médicos le ordenaron descansarlas a fin de evitar un daño mayor. Así las cosas, la artista tomó medidas y ahora espera que le den luz verde para comenzar su gira el 10 de noviembre, en París, Francia.



Shakira anticipó que el equipo de Live Nation estaba buscando nuevas fechas para poder presentar el show en Colonia, Alemania.