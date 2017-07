"Por respeto a la indumentaria, lo pensaría dos veces para vestirme de charro": Christian Nodal

Christian Nodal, el joven sensación del regional mexicano, se encuentra en la Ciudad de México promocionando sus recientes éxitos ‘Adiós amor’, ‘Probablemente’ que grabó junto a David Bisbal, ‘Te fallé’, así como el cover ‘Yo no sé mañana’.

Y en entrevista exclusiva con Univision Entretenimiento, confesó, entre otras cosas, que, no obstante, adora la música ranchera y de mariachi, por respeto a lo que significa el traje de charro no se pondría esta indumentaria.

“No me veo de charro, no me he atrevido, primero como no soy de Jalisco, soy de Sonora y lo mío es el sombrero y las botas y segundo el portar el traje de charro si la pensaría dos veces porque creo que esa vestimenta merece un respeto y mis canciones aún no tienen el nivel de la música del mariachi y no me atrevería aún a ponerme el traje de mariachi o de charro”.



Por otro lado, el cantautor sinaloense, aseguró estar pasando por un momento increíble en su vida y en ocasiones piensa que está viviendo un sueño.

“Ha sido una sorpresa todo lo que estoy pasando, ni yo me la creo el ver hasta donde estamos. La gente desde un principio nos entregó su corazón, primero a través de su celular escuchando ‘Adiós amor’ y ahorita bendito Dios ya nos ven en televisión y nos oyen en la radio”.

Sin embargo, aunque soñaba con esto, nunca imaginó que el éxito llegara tan pronto. “Yo creo que no estaba preparado para todo esto. El hecho de que te lleguen las noticias de repente y te digan que estás en tal lista y que despiertes y veas todo lo que se provoca en redes sociales, pues no lo esperaba tan pronto, pero bendito Dios poco a poco he ido asimilando esto que está pasando conmigo”.

Christian, además, está encantado con la idea de que un joven como él traiga el mariachi a las estaciones de radio y plataformas digitales. “Estoy aportando a traer el mariachi de vuelta, plasmando mi estilo y mi música y afortunadamente la gente nos ha aceptado muy bien y con mucho cariño”.



Aunque confiesa que al principio, el público lo confundía con otros cantantes de regional mexicano. “Si, al principio cuando lanzamos ‘Adiós amor’ miraba en internet y la gente comentaba que el que cantaba era zutano o mengano y sólo me reía y con el tiempo me fui dando a conocer porque primero conocieron la voz y después la imagen, pues no sabían que era un niño el que la cantaba”.

UN JOVEN EDUCADO Y CON LOS PIES BIEN PUESTOS EN LA TIERRA

Y a propósito de ese niño, le cuestionamos a Nodal, qué cosas extraña de su niñez o juventud que ya no puede hacer ahora con tantos compromisos.

“Casi nada, porque sigo haciendo las mismas cosas de antes, no con tanta frecuencia, pero mi vida siempre ha sido tranquila, siempre fui ‘separadito’ de toda la bola y siempre he sido una persona muy centrada, en casa y con la familia”.



Por lo mismo, sabe que en cuanto se le empiezan a despegar los pies de la tierra, ahí están sus papás para ubicarlo. “Esa es la base, la familia, mis managers son mis padres. Mi mamá me produce la voz y mi papá está metido en lo músical y pues toda la vida me han apoyado y son los que me jalan para abajo cuando me empiezo a elevar", dijo sonriendo.

Sobre qué es lo que piensa Christian Nodal en el momento que se encuentra sólo en su cuarto de hotel o de su casa, luego de haber estado en un multitudinario concierto, rodeado de cientos de fanáticos y personas, señaló lo siguiente:

“Para mí lo más bonito de todo esto es estar arriba de un escenario, sentir los aplausos o que canten conmigo y siento que estoy soñando, porque desde que toco el escenario dejo de ser Christian Jesús González para ser Christian Nodal y me encanta recibir toda esa energía del público y cuando llego a mi cuarto, me acuesto, miro los videos y luego volteo al techo y me pregunto ‘¿A poco soy yo?’ Y pues bien bonito eso que se siente.

Ahora comprendo por qué los grandes como el señor Vicente Fernández no se quería retirar”.

SUEÑA CON GRABAR A DUETO CON ALEJANDRO SANZ

Al tocar el tema del dueto que hizo con David Bisbal del éxito ‘Probablemente’, Christian Nodal expresó su emoción por el detallazo que tuvo el español para cantar con él, aunque afirmó que es fan de Alejandro Sanz.



“El tema ‘Probablemente’ es una de mis canciones favoritas y uno de mis sueños siempre ha sido grabar un día un dueto con Alejandro Sanz y me acuerdo que mi compañía disquera me dijo que David Bisbal quería grabar un dueto y eso se me hizo algo muy bonito y ellos tenían otra canción y a mí no me gustó y les pedí que fuera ‘Probablemente’ y pues el resultado fue increíble”.

Añadió, que David Bisbal se portó increíble y que le confesó que le impactó el éxito de ‘Adiós amor’ en Estados Unidos. “David vive en Estados Unidos y me dijo que la canción la escuchaba en todos lados y a cada rato y cuando supo que era un chamaquito quien la cantaba quiso aportar algo en mi carrera y pues bendito Dios se dio la conexión y además nació una linda amistad entre ambos”.

Pero, no quita el dedo del renglón, para hacer algo con Alejandro Sanz. “Ese es mi sueño y ojalá se me cumpla”.

EN AGOSTO, VIAJE A COLOMBIA Y GIRA POR ESTADOS UNIDOS

Finalmente, entre sus planes, Christian Nodal, quien en todo momento estuvo acompañado de su mamá, dijo que en breve iniciará gira por varias ciudades de Estados Unidos, pero antes viajará a Colombia.

“En agosto vamos a Colombia y luego iniciamos gira en Estados Unidos y pues emocionado porque también en agosto, el 25 haremos el lanzamiento de mi álbum ‘Me dejé llevar’, en el que vienen todas las canciones que hemos ido lanzando y que el público nos ha hecho el favor de apoyar”.



