Luis Fonsi y Demi Lovato se traen algo entre manos

Una colaboración podría estar a la vista para el galán de 'Despacito' y la diva de 'Sorry Not Sorry'.

Tanto Luis Fonsi como Demi Lovato estuvieron en sets de grabación este fin de semana. En cualquier otra situación, pareciera que cada artista estaba en un set de un video musical haciendo lo suyo. Pero algo peculiar ocurrió en Instagram durante el fin de semana. El sábado, Fonsi le puso un comentario a una sugestiva foto de Demi en el que se le muestra enseñando sus piernas en la silla de maquillaje en un camerino. Demi había escrito "Music vido shoot" para acompañar la foto en Instagram, a lo que Luis Fonsi le escribió, en español "Que pasa Demi". Los fans empezaron a enloquecer con comentarios sobre el posible dueto.



Unas horas después, Fonsi publicó una foto en la que se le ve su silueta oscura en un callejón y de pie de foto puso "Finished! It's a wrap" (terminó el rodaje). Demi, a su vez, le escribió "Hola Fonsi" sin razón aparente. Los artistas no han comentado nada más al respecto pero los comentarios mutuos fueron suficientes para la especulación.



El cantante puertorriqueño ha estado en Nueva York, donde participó del concierto benéfico 'Tidal X Brooklyn' y también ha aprovechado para disfrutar de diferentes espectáculos de Broadway como 'Hamilton'.

La semana pasada, Demi le dijo a Buzzfeed si alguna vez haría una colaboración en español ya que sus raíces son mexicanas. "En efecto...." empezó a contestar Demi, para luego añadir "van a tener que esperar para averiguarlo porque grabé algo hace poco que me parece les gustará".

Demi está celebrando su éxito 'Sorry not Sorry' en las listas de popularidad. Hace una semana participó del teletón 'One Voice: Somos Live!' desde Los Angeles por invitación de Jennifer López y cantó 'Hallelujah'. Después de 'Despacito', Fonsi ha lanzado una colaboración titulada 'Party Animal', tema en inglés con el jamaiquino Charly Black.