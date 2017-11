'Despacito', el fenómeno latino más nominado a los premios GRAMMY en 2018

El remix que Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber hicieron del fenómeno musical 'Despacito' se anotó este martes tres nominaciones a los premios GRAMMY, en su versión anglo, en las categorías de grabación del año, canción del año y grupo del año.

Así las cosas, aunque Daddy Yankee ha dicho que quiere pasar la página y crear nuevos éxitos, del 'Despacito' que creó junto a Luis Fonsi no podrá desprenderse este año ni el próximo, pues será el 28 de enero de 2018, cuando en una ceremonia en el Madison Square Garden, Nueva York, se entregarán los GRAMMY y probablemente el tema que ya conquistó cuatro Latin GRAMMY también resulte ganador.



Según información reproducida por la agencia EFE, la Academia de Grabación de Estados Unidos anunció este martes su lista de nominados, dominada por el esposo de Beyoncé, Jay Z, quien cuenta con ocho nominaciones, que incluyen mejor álbum del año por '4:44' y mejor grabación del año con 'The Story of OJ'.

Kendrick Lamar, por su parte, tiene siete nominaciones, también por el mejor álbum del año con 'Damn' y mejor grabación del año con 'Humble'. La competencia se pone fuerte pues Bruno Mars se encuentra entre los aspirantes a mejor álbum del año y mejor grabación con '24K Magic', así como mejor canción con 'That's What I Like'.